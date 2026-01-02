رئیس مرکز امنیت سایبری بلژیک با هشدار نسبت به سلطه مطلق واشینگتن بر فضای مجازی، تأکید کرد که اروپا استقلال دیجیتال خود را از دست داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «میگل دیبرویر»، رئیس مرکز امنیت سایبری بلژیک صراحتا اعلام کرد که برای اروپاییها غیرممکن است که دادههای اینترنتی خود را مستقل ذخیره کنند، زیرا شرکتهای آمریکایی بر زیرساختهای دیجیتال جهانی تسلط پیدا کردند.
دیبرویر در مصاحبه با روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» تأکید کرد که اروپا در زمینه زیرساختهای دیجیتال آنقدر از آمریکا عقب افتاده که دیگر «اینترنت را از دست داده است».
او افزود: «ما کنترل رایانش و زیرساختهای دیجیتال را بهطور کامل از دست دادهایم؛ بیایید صریح باشیم، ما اینترنت را باختهایم.» دیبرویر همچنین هشدار داد که دفاع سایبری اروپا به همکاری شرکتهای خصوصی وابسته است که اکثر آنها آمریکایی هستند.
شایان ذکر است اروپا نه تنها در حوزه اینترنت بلکه علیرغم شعار «ارتش واحد اروپایی»، اروپا هنوز بدون حضور آمریکا قادر به دفاع از مرزهای خود نیست. اکثر کشورهای اروپایی (مانند آلمان و لهستان) برای نوسازی ارتش خود به خرید جنگندههای F-۳۵ آمریکایی روی آوردهاند که این یعنی وابستگی دهههاساله به قطعات و پشتیبانی واشنگتن.
از سویی دیگر پس از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و قطع گاز روسیه، اروپا از یک وابستگی به وابستگی دیگری دچار شد. امروز آمریکا بزرگترین تأمینکننده گاز طبیعی مایع (LNG) اروپا است. این یعنی امنیت گرمایشی و صنعتی اروپا مستقیماً به قیمتگذاری و سیاستهای صادراتی واشینگتن گره خورده است.
شرکتهای اروپایی برای پردازش سادهترین دادههای خود مجبور به استفاده از تراشههای آمریکایی و مدلهای زبانی کالیفرنیا هستند. این یعنی «مغز متفکر» آینده اروپا در اختیار شرکتهای سیلیکونولی است.
منبع: آرتی