فرماندار سابق خوی در مراسم سالگرد شهید سلیمانی در خوی گفت: اتحاد و انسجام ملی عامل شکست فتنه های براندازی دشمنان است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده _ مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور حجت الاسلام حجت قاسم خانی امام جمعه، سردار کریم علی نژاد فرماندار سابق خوی در هیئت مکتب الشهداء برگزار شد.

سردار علی نژاد ( فرماندار سابق خوی) در این مراسم به اشاره به فتنه اخیر، بنام فتنه اقتصادی دشمنان گفت: دشمنان ایران اسلامی از اول انقلاب تا امروز به قصد براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش ها، فتنه ها و آشوب های زیادی کردند که ۸ سال جنگ تحمیلی، حمله به طبس، کودتای نوژه، فتنه سیاسی ۸۸ ، فتنه کشف حجاب ۴٠۱، جنگ ۱۲ روزه و امروز هم به بهانه مشکلات اقتصادی، فتنه براندازی جدیدی به راه انداختند و عده ای غافل و یا اجیر شده توسط دشمن به خیابان ها آمده اند و به بهانه گرانی و مشکلات ارزی و اقتصادی قصد آشوب و براندازی نظام را دارند ولی با اتحاد، انسجام و بصیرت ملت آگاه ایران اسلامی شکست خورده و باز هم شکست خواهند خورد.

وی با اشاره به اینکه، هدف اصلی دشمنان مبارزه با اسلام ونظام اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی ایران است.افزود: دشمنان در طول تاریخ همیشه با پیشرفت دین اسلام در ایران مبارزه کرده اند و با ایجاد فتنه های مختلف قصد تجزیه ایران و به تاراج بردن فرهنگ اسلامی مردم، منابع معدنی، نفت و ذخایر این سرزمین را داشتند و دارند.

فرماندار سابق خوی گفت: ۹ دی قیام ملت ایران برای حراست و صیانت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و تجدید پیمان با ولایت و رهبری بود.

وی افزود: زمانی که عده ای از مردم برای اعتراض به نتیجه انتخابات ۸۸ به خیابان آمدند، دشمنان خارج نشین و فریب خوردگان داخلی و سلطنت طلبان از فضای اعراضی ایجاد شده، سوئ استفاده کرده و برای براندازی وارد میدان شدند و با توهین به مقدسات مذهبی و آتش زدن به پرچم امام حسین ع و خسارت زدن به اموال عمومی و دولتی، چهره واقعی خودرا نشان دادند و مردم بیدار و آگاه با اعلام انزجار از آشوب طلبان حمایت قاطع خود را از نظام و رهبری اعلام نمودند.

وی در ادامه به فتنه ۴٠۱ اشاره کرد وگفت: دشمنان یکبار دیگر فوت شدن یک دختر را بهانه کرده و آشوب به راه انداختند و اینبار کشف حجاب را برای زنان و دختران ضعیف ایمان به ارمغان آوردند و نخست وزیر رژیم صهیونیستی رسما از کشف حجاب آنها حمایت کرد ولی آنها متوجه آن فتنه نشدند تا زمانی که در جنگ ۱۲ روزه، به مناطق مسکونی حمله کرد و مردم را به شهادت رساند حتی آنهایی که حجاب نداشتند در جنگ جان خودرا از دست دادند، تازه زنان بی حجاب متوجه شدند که آمریکا و اسرائیل دوست آنها نیستند بلکه دشمن خونی ملت ایران هستند.

علی نژاد ادامه داد: امروز هم چند نفر جوان اجیر شده به خیابان آمدند و به بهانه مشکلات اقتصادی، آشوب بپا کرده اند و مردم و مامور پلیس را آتش می زنند.

وی اضافه نمود: این آشوب گران و فریب خوردگان فکر می کنند که آمریکا و اسرائیل دوست و حامی آنها هستند و نمی بینند که دشمنان با مردم عراق، سوریه و لبنان چه چکار کرده اند و چه جنایت هایی را برسر زنان و دختران آنها آوردند.

علی نژاد گفت: هدف اصلی دشمن ازبین بردن گفتمان انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب است که به چند مورد از مفاد آن گفتمان و بیانیه اشاره میشود: اطاعت از خدا، رسول اکرم و ائمه اطهار ع - حفظ اسلام و نظام اسلامی اوجب واجبات، حغظ وحدت و انسجام ملی که مقام معظم رهبری تاکید دارند تا وحدت و انسجام ملی ازبین نرود.

ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی، دفاع از نظام و کشور، موتور پیشران کشور در عصر علم و فناوری، به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی، ارتقاء بینش سیاسی آحاد مردم، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق، ایستادگی روز افزون در مقابل مستکبران ازجمله آنها است.

وی گفت: دشمنان از اول تا حال به موارد مذکور حمله کردند وخدارا شاکریم که با درایت امامین انقلاب و مردم آگاه نقشه های دشمنان شکست خورده است.

فرماندار سابق خوی درقسمت دیگری از سخنان خود به فضایل شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: حاج قاسم سلیمانی نماد اقتدار ایران در منطقه بود که دشمنان ایران مقتدر اسلامی چشم دیدن وی را نداشتند.

وی در مورد خصوصیات اخلاقی شهید سلیمانی نیز گفت: اخلاص در عمل یکی از ویژگی های اوبود تا جایی که وصیت کرده بود اگر شهید شدم در سنگ مزارم بنویسید سرباز ولایت قاسم سلیمانی.

علی نژاد گفت: سردار سلیمانی در حالی که در چند کشور با داعشی ها جنگ می کرد ولی از کارهای فرهنگی غافل نبود از جمله: راه اندازی همایش بین المللی پیاده روی اربعین حسینی از نجف تا کربلا و توسعه و باز سازی عتبات عالیات.

علی نژاد در باره شجاعت جنگی شهید سلیمانی نیز گفت: مسعود بارزانی در مصاحبه خود گفت: وقتی اربیل بدست داعش سقوط می کرد هیچکدام از کشور از اربیل عراق حمایت نکرد تنها فرماندهی که حامی مسلمانان بود قاسم سلیمانی بود که گفت: کاک مسعود فقط امشب شهر را نگهدار فردا صبح در اربیل هستم و آمد و شهرها را نجات داد.

وی گفت: آمریکا از اسم سلیمانی هم می ترسید تا جایی که نتوانستند رودر رو بجنگند و از دور ایشان را به شهادت رساندند. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.