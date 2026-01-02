مدیر کل راهداری و حمل و نقل استان از اجرای عملیات برفروبی ۳۶۹۰ کیلومتر-باند در محورهای اصلی و فرعی استان آذربایجان‌غربی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۳۰ نفر از راهداران استان با استفاده از۱۹۵ دستگاه انواع ماشین‌آلات و مصرف ۲۷۰۰تن شن وماسه ۳۶۹۰ کیلومتر برف‌روبی در محورهای اصلی و فرعی استان را انجام دادند.

وی با اشاره به این‌ که تمامی محورهای ارتباطی استان باز و تردد روان در آن‌ها برقرار است، افزود: در حال حاضر در اغلب محورهای مواصلاتی استان از جمله اشنویه، نقده، پیرانشهر، میاندوآب، تکاب، خوی شاهد کولاک شدید و در محورهای بوکان، چایپاره و چالدران کولاک همراه با بارش برف گزارش می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در این بازه زمانی راهداران استان ۹۹ محور روستایی را به طول ۴۹۶ کیلومتر برف‌روبی کردند.

شکری یادآورشد: در این مدت زمان ۳۶ نفر از مسافران در راه مانده گرفتار در برف اسکان اضطراری داده شده و ۶۱۰دستگاه خودرو گرفتار در برف نیز توسط راهداران تلاشگر رهاسازی شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تصریح کرد: از رانندگان در خواست می‌شود با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر ادامه بارش‌ها و کاهش محسوس دما، تا اوایل هفته آینده از سفر غیرضروری خودداری کرده و در صورت  سفر حتما زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.

