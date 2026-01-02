باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - هومن هدایتی معاون حقوقی سابق باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: زمانی که در باشگاه پرسپولیس فعالیت داشتم، هیچ‌گاه به‌صورت کامل در جریان جزئیات پرونده‌ها قرار نمی‌گرفتم و در بسیاری از موارد نیز مشورتی با من انجام نمی‌شد.

معاون حقوقی سابق پرسپولیس گفت: پروژه دفاع در یک پرونده حقوقی از روز دفاع آغاز نمی‌شود، بلکه از همان روز انعقاد قرارداد شکل می‌گیرد. اگر قرارداد‌ها به‌درستی تنظیم شوند، بخش بزرگی از مشکلات حقوقی اساساً به وجود نخواهد آمد.

هدایتی درباره بستن قرارداد‌ها با هوش مصنوعی در پرسپولیس گفت: نمی‌دانم در جریان نیستم.

هدایتی درباره آخرین وضعیت پرونده علیرضا بیرانوند گفت: پرونده علیرضا بیرانوند در حال حاضر در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) در جریان است و بر اساس روال موجود، تصمیم نهایی درباره این پرونده تا چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ اعلام خواهد شد.