باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس تحلیل خبرگزاری فرانسه، روسیه سال گذشته بزرگ‌ترین دستاور ارضی خود را در خاک اوکراین از سال ۲۰۲۲ داشته است.

بر اساس داده‌های موسسه مطالعات جنگ مستقر در آمریکا، ارتش روسیه در سالی که گذشت (۲۰۲۵) بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را تصرف کرد. این رقم از مجموع دستاورد‌های ارضی مسکو در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بیشتر بوده است.

اگرچه همچنان کمتر از دستاورد‌های ارضی در ماه‌های ابتدایی جنگ در سال ۲۰۲۲ است.

اوکراین در طول سال با فشار فزاینده‌ای از بمباران و حملات زمینی رو‌به‌رو بود و به تدریج در حالی که با کمبود نیروی انسانی و مهمات دست و پنجه نرم می‌کرد، قلمرو خود را واگذار کرد.

روسیه در حال حاضر حدود یک پنجم اوکراین را تصرف کرده و از کی‌یف خواسته است که نیرو‌های خود را از تمامی منطقه دونباس در شرق خارج کند.

منبع: مسکو تایمز