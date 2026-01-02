تحلیل‌ها نشان می‌دهد دستاورد‌های ارضی روسیه در سالی که گذشت از مجموع تصرفات آن در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هم بیشتر بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس تحلیل خبرگزاری فرانسه، روسیه سال گذشته بزرگ‌ترین دستاور ارضی خود را در خاک اوکراین از سال ۲۰۲۲ داشته است. 

بر اساس داده‌های موسسه مطالعات جنگ مستقر در آمریکا، ارتش روسیه در سالی که گذشت (۲۰۲۵) بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را تصرف کرد. این رقم از مجموع دستاورد‌های ارضی مسکو در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بیشتر بوده است.

اگرچه همچنان کمتر از دستاورد‌های ارضی در ماه‌های ابتدایی جنگ در سال ۲۰۲۲ است.

اوکراین در طول سال با فشار فزاینده‌ای از بمباران و حملات زمینی رو‌به‌رو بود و به تدریج در حالی که با کمبود نیروی انسانی و مهمات دست و پنجه نرم می‌کرد، قلمرو خود را واگذار کرد.

روسیه در حال حاضر حدود یک پنجم اوکراین را تصرف کرده و از کی‌یف خواسته است که نیرو‌های خود را از تمامی منطقه دونباس در شرق خارج کند.

منبع: مسکو تایمز

برچسب ها: پیشروی ارتش ، ارتش روسیه ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
اعتراف مقام اروپایی: ما اینترنت را به آمریکا باخته‌ایم
فرمانده اطلاعات ارتش اوکراین، جانشین دستیار مستعفی زلنسکی شد
ترامپ از اعطای تضمین‌های امنیتی به اوکراین خودداری می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لشکرکشی ریاض به دریای عرب به بهانه مبارزه با قاچاق
هشدار ماسی به ترامپ: منابع آمریکا را فدای ماجراجویی در ایران نکن
آنجلینا جولی از گذرگاه رفح بازدید کرد + فیلم
حملات هوایی به مواضع نظامی در حضرموت یمن
دانمارک متعهد به «ایستادگی محکم» در برابر طرح ترامپ برای گرینلند شد 
انتقاد تند عربستان از شورای انتقالی جنوب یمن: الزبیدی در پی منافع شخصی است
فرمانده اطلاعات ارتش اوکراین، جانشین دستیار مستعفی زلنسکی شد
زلزله ممدانی در نیویورک با لغو حمایت از اسرائیل در روز اول
خیز اسرائیل برای تکرار سناریوی غزه در لبنان
ادعای باکو درباره گام برداشتن در مسیر آشتی با ارمنستان
آخرین اخبار
تیراندازی مجدد نظامیان صهیونیست در نزدیکی مقر یونیفل در جنوب لبنان
ضرر یک تریلیون شِکِلی برای طولانی‌ترین جنگ‌افروزی اسرائیل
هشدار ماسی به ترامپ: منابع آمریکا را فدای ماجراجویی در ایران نکن
گزارش خبرگزاری فرانسه از دستاورد‌های عظیم ارتش روسیه طی سال ۲۰۲۵ در اوکراین
تحریم جهانی کنفرانس هوش مصنوعی اسرائیل
آیا تنش ریاض-ابوظبی بر بازارهای نفت سایه انداخته؟
اعتراف مقام اروپایی: ما اینترنت را به آمریکا باخته‌ایم
آتش‌سوزی در چادر آوارگان غزه جان مادربزرگ و نوه‌اش را گرفت
ترامپ از اعطای تضمین‌های امنیتی به اوکراین خودداری می‌کند
آلوده شدن آب آشامیدنی به فاضلاب جان ۱۰ نفر را در «پاکیزه‌ترین شهر هند» گرفت
ادعای باکو درباره گام برداشتن در مسیر آشتی با ارمنستان
زلزله ممدانی در نیویورک با لغو حمایت از اسرائیل در روز اول
آنجلینا جولی از گذرگاه رفح بازدید کرد + فیلم
لشکرکشی ریاض به دریای عرب به بهانه مبارزه با قاچاق
خیز اسرائیل برای تکرار سناریوی غزه در لبنان
فرمانده اطلاعات ارتش اوکراین، جانشین دستیار مستعفی زلنسکی شد
اروپا در حال باختن رقابت فضایی به آمریکا
فروریختن ساختمان ۱۶ طبقه در نایروبی؛ امدادگران در حال جستجو برای افراد زیر آوار
انفجار انتحاری در بلوچستان پاکستان: یک کشته و پنج زخمی در حمله به غیرنظامیان
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
نیویورک تایمز: روسیه خواستار توقف تعقیب تانکر نفتی توسط آمریکا شد 
اوکراین مدعی است تنها به «اهداف نظامی» در روسیه حمله کرده است
حملات هوایی به مواضع نظامی در حضرموت یمن
دانمارک متعهد به «ایستادگی محکم» در برابر طرح ترامپ برای گرینلند شد 
انتقاد تند عربستان از شورای انتقالی جنوب یمن: الزبیدی در پی منافع شخصی است
آژیر‌های هشدار در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد
مداخله ترامپ در امور داخلی ایران: آماده کمک به معترضان در ایران هستم
دختر کیم جونگ اون در کاخ خاندانی، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی او را تقویت کرد
روسیه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را گرفته است
رئیس جمهور کره جنوبی برای دیدار با شی جین پینگ راهی چین می‌شود