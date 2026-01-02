نماینده جمهوری‌خواه با انتقاد شدید از تهدید‌های نظامی ترامپ علیه ایران، خواستار تمرکز بر مشکلات داخلی آمریکا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «توماس ماسی»، نماینده حزب جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با تأکید بر اینکه واشنگتن خود با مشکلات داخلی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، نسبت به هدر دادن منابع نظامی در امور کشور‌های دیگر هشدار داد.

اظهارات ماسی در واکنش به تهدیدات «دونالد ترامپ» مبنی بر مداخله و هدف قرار دادن ایران به بهانه «اعتراضات» جاری در کشور بیان شد. این نماینده کنگره یادآور شد که هرگونه حمله نظامی به ایران مستلزم کسب مجوز از کنگره است.

پیش از این، ترامپ با ادعای «حمایت از معترضان» تهدید به مداخله کرده و گفته بود: «اگر ایران به سمت معترضان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنها را به قتل برساند، آمریکا برای نجات آنها مداخله خواهد کرد.»

این سخنان ترامپ، طبق هشدار مقامات ایرانی، تمامی مراکز و نیرو‌های آمریکایی در سراسر منطقه را «در صورت هرگونه ماجراجویی احتمالی» به اهدافی مشروع برای ایران تبدیل کرده است.

در همین راستا، «علی لاریجانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به مردم آمریکا هشدار داد و گفت: «ملت آمریکا بدانند که ترامپ آغازگر این ماجراجویی است و آنها باید نگران سربازان خود باشند.»

منبع: المیادین

برچسب ها: دونالد ترامپ ، نماینده جمهوری خواه
خبرهای مرتبط
مداخله ترامپ در امور داخلی ایران: آماده کمک به معترضان در ایران هستم
قالیباف در پاسخ به گزافه‌گویی رئیس جمهور آمریکا:
مردم ایران دشمنانی به مراتب کارکشته‌تر را ناامید کرده‌اند
ترامپ «صلح‌طلب» امسال چند کشور را بمباران کرد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۱۲ دی ۱۴۰۴
ترامپ به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود که محاکمه ترامپ به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد.
۴
۳
پاسخ دادن
لشکرکشی ریاض به دریای عرب به بهانه مبارزه با قاچاق
هشدار ماسی به ترامپ: منابع آمریکا را فدای ماجراجویی در ایران نکن
آنجلینا جولی از گذرگاه رفح بازدید کرد + فیلم
حملات هوایی به مواضع نظامی در حضرموت یمن
دانمارک متعهد به «ایستادگی محکم» در برابر طرح ترامپ برای گرینلند شد 
انتقاد تند عربستان از شورای انتقالی جنوب یمن: الزبیدی در پی منافع شخصی است
فرمانده اطلاعات ارتش اوکراین، جانشین دستیار مستعفی زلنسکی شد
زلزله ممدانی در نیویورک با لغو حمایت از اسرائیل در روز اول
خیز اسرائیل برای تکرار سناریوی غزه در لبنان
ادعای باکو درباره گام برداشتن در مسیر آشتی با ارمنستان
آخرین اخبار
تیراندازی مجدد نظامیان صهیونیست در نزدیکی مقر یونیفل در جنوب لبنان
ضرر یک تریلیون شِکِلی برای طولانی‌ترین جنگ‌افروزی اسرائیل
هشدار ماسی به ترامپ: منابع آمریکا را فدای ماجراجویی در ایران نکن
گزارش خبرگزاری فرانسه از دستاورد‌های عظیم ارتش روسیه طی سال ۲۰۲۵ در اوکراین
تحریم جهانی کنفرانس هوش مصنوعی اسرائیل
آیا تنش ریاض-ابوظبی بر بازارهای نفت سایه انداخته؟
اعتراف مقام اروپایی: ما اینترنت را به آمریکا باخته‌ایم
آتش‌سوزی در چادر آوارگان غزه جان مادربزرگ و نوه‌اش را گرفت
ترامپ از اعطای تضمین‌های امنیتی به اوکراین خودداری می‌کند
آلوده شدن آب آشامیدنی به فاضلاب جان ۱۰ نفر را در «پاکیزه‌ترین شهر هند» گرفت
ادعای باکو درباره گام برداشتن در مسیر آشتی با ارمنستان
زلزله ممدانی در نیویورک با لغو حمایت از اسرائیل در روز اول
آنجلینا جولی از گذرگاه رفح بازدید کرد + فیلم
لشکرکشی ریاض به دریای عرب به بهانه مبارزه با قاچاق
خیز اسرائیل برای تکرار سناریوی غزه در لبنان
فرمانده اطلاعات ارتش اوکراین، جانشین دستیار مستعفی زلنسکی شد
اروپا در حال باختن رقابت فضایی به آمریکا
فروریختن ساختمان ۱۶ طبقه در نایروبی؛ امدادگران در حال جستجو برای افراد زیر آوار
انفجار انتحاری در بلوچستان پاکستان: یک کشته و پنج زخمی در حمله به غیرنظامیان
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
نیویورک تایمز: روسیه خواستار توقف تعقیب تانکر نفتی توسط آمریکا شد 
اوکراین مدعی است تنها به «اهداف نظامی» در روسیه حمله کرده است
حملات هوایی به مواضع نظامی در حضرموت یمن
دانمارک متعهد به «ایستادگی محکم» در برابر طرح ترامپ برای گرینلند شد 
انتقاد تند عربستان از شورای انتقالی جنوب یمن: الزبیدی در پی منافع شخصی است
آژیر‌های هشدار در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد
مداخله ترامپ در امور داخلی ایران: آماده کمک به معترضان در ایران هستم
دختر کیم جونگ اون در کاخ خاندانی، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی او را تقویت کرد
روسیه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را گرفته است
رئیس جمهور کره جنوبی برای دیدار با شی جین پینگ راهی چین می‌شود