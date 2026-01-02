باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «توماس ماسی»، نماینده حزب جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با تأکید بر اینکه واشنگتن خود با مشکلات داخلی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، نسبت به هدر دادن منابع نظامی در امور کشور‌های دیگر هشدار داد.

اظهارات ماسی در واکنش به تهدیدات «دونالد ترامپ» مبنی بر مداخله و هدف قرار دادن ایران به بهانه «اعتراضات» جاری در کشور بیان شد. این نماینده کنگره یادآور شد که هرگونه حمله نظامی به ایران مستلزم کسب مجوز از کنگره است.

پیش از این، ترامپ با ادعای «حمایت از معترضان» تهدید به مداخله کرده و گفته بود: «اگر ایران به سمت معترضان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنها را به قتل برساند، آمریکا برای نجات آنها مداخله خواهد کرد.»

این سخنان ترامپ، طبق هشدار مقامات ایرانی، تمامی مراکز و نیرو‌های آمریکایی در سراسر منطقه را «در صورت هرگونه ماجراجویی احتمالی» به اهدافی مشروع برای ایران تبدیل کرده است.

در همین راستا، «علی لاریجانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به مردم آمریکا هشدار داد و گفت: «ملت آمریکا بدانند که ترامپ آغازگر این ماجراجویی است و آنها باید نگران سربازان خود باشند.»

منبع: المیادین