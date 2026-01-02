باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روز جمعه در اطلاعیهای خطاب به اساتید و دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام کرد: به استناد نامه شماره ۲۷۷۹۲۶/۲ تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برنامه فعالیتهای آموزشی دانشگاه در هفته شانزدهم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام میشود:
۱. کلاسهای دروس نظری و جلسات جبرانی از یکشنبه ۱۴ دیماه تا چهارشنبه ۱۷ دیماه به صورت غیرحضوری (مجازی) و از طریق درگاه آموزش الکترونیکی دانشگاه برگزار خواهند شد.
۲. آزمونهای مربوط به دروس عملی و آزمایشگاهی در صورت نیاز و با تأیید واحد آموزشی مربوطه به صورت حضوری برگزار میشود.
۳. کلیه جلسات دفاعیه به صورت حضوری و طبق برنامه زمانبندی قبلی برگزار خواهد شد.
۴.. امتحانات پایان نیمسال به صورت حضوری و مطابق تقویم آموزشی دانشگاه در موعد مقرر برگزار میشود.