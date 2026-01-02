سخنگوی فراجا تأکید کرد: پلیس با تفکیک دقیق میان مطالبات قانونی مردم و اقدامات مخرب، ضمن صیانت از حقوق شهروندان، اجازه تبدیل اعتراضات مدنی به ناامنی و آشوب را نداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا اظهار داشت: در روز‌های گذشته تجمعاتی در تهران و برخی شهرستان‌ها در واکنش به وضعیت اقتصادی و نوسانات نرخ ارز شکل گرفت که ماهیتی کاملاً اقتصادی و مدنی داشت و مردم در آن به دنبال بهبود شرایط معیشتی و ایجاد ثبات اقتصادی بودند.

وی افزود: پلیس با اتکا به اشراف اطلاعاتی، رصد میدانی و تعامل مستقیم با تجمع‌کنندگان، تلاش کرد از بروز آسیب و تنش جلوگیری کند که در نتیجه همکاری معترضان و حضور مسئولانه پلیس، فضای تجمع‌ها امن و ایمن باقی ماند.

سخنگوی فراجا با اشاره به تلاش برخی عوامل برای انحراف اعتراضات گفت: در برخی نقاط، افرادی خارج از بدنه اصلی معترضان، با دستور یا هدایت بازیگران خارجی و دشمنان امنیت کشور، کوشیدند اعتراضات مشروع را به اقدامات مخرب و خشونت‌آمیز تبدیل کنند. هدف این افراد، اعمال فشار بر شهروندان و مراکز خدماتی و انتظامی و ایجاد زمینه برای «کشته‌سازی» و بزرگ‌نمایی بحران بود.

منتظرالمهدی تصریح کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی، به محض شناسایی این تحرکات، با اقدام فوری و هدفمند، عوامل مذکور را مهار کرد و امنیت مردم و اماکن عمومی حفظ شد.

وی با تأکید بر رویکرد پلیس در حمایت از مطالبات قانونی مردم گفت: این رویکرد نشان می‌دهد پلیس با تفکیک دقیق میان مطالبه قانونی و اقدامات مخرب، از حقوق مردم و امنیت ملی صیانت می‌کند و اجازه نخواهد داد دشمنان، اعتراض مدنی را به بی‌ثباتی و آشوب تبدیل کنند.

سخنگوی فراجا خاطرنشان کرد: خط قرمز پلیس، امنیت مردم و پیشگیری از هرگونه تخریب اموال و تعدی به اماکن عمومی است و به طور طبیعی با خرابکاران و متعرضان به حقوق شهروندان برخورد خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: فرماندهی کل انتظامی کشور به ملت عزیز ایران اطمینان می‌دهد اجازه نخواهد داد دشمنان این مرز و بوم، اعتراض مدنی را به اغتشاش و شورش تبدیل کنند و پلیس تا پای جان از مردم حفاظت، حراست و پشتیبانی خواهد کرد.

منبع: فراجا