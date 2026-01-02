باشگاه خبرنگاران جوان-در بیانیه خانواده بزرگ اصناف این استان آمده است: کشور ایران اسلامی هم‌اکنون درگیر جنگ ترکیبی دشمن است؛ جنگی که فراتر از جبهه‌های نظامی و امنیتی، به اقتصاد، معیشت مردم و سفره‌های خانوار کشیده شده و هدف آن ایجاد نارضایتی و تضعیف انسجام ملی است.

اعضای هیات‌رئیسه اتاق اصناف قم و هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی استان تاکید کرده‌اند: راه مطالبه‌گری و اعتراض، مسیری عقلانی، قانونی و درون‌خانوادگی است و هرگز با اغتشاش، تخریب و بازی در زمین دشمن همراه نخواهد شد.

در ادامه بیانیه، از دولت خواسته شده است با برنامه‌ریزی دقیق و اقدام‌های موثر، نسبت به کاهش مشکل‌های معیشتی مردم و رسیدگی به مطالبه‌های به‌حق آنان اهتمام ورزد.

خانواده بزرگ اصناف استان قم همچنین یادآور شده‌اند همواره در کنار مردم، همراه نظام و پاسدار آرامش و ثبات کشور خواهند ماند.

اتاق اصناف قم یکی از پرجمعیت‌ترین تشکل‌های صنفی کشور است؛ بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در این استان‌ در حال فعالیت هستند که با مشارکت حدود ۳۰۰ هزار نفر در بخش‌های مختلف اقتصادی زمینه اشتغال و تولید را فراهم کرده‌اند.

منبع: روابط عمومی اتاق اصناف قم