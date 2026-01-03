باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی از هزینه واقعی جنگی پرده برداشتند که آن را «طولانی‌ترین و گران‌ترین جنگ تاریخ اسرائیل» از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون توصیف می‌کنند.

در این میان، وزارت دارایی و بانک مرکزی رژیم تروریستی اسرائیل بر سر ارقام با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ وزارت دارایی هزینه جنگ را ۲۷۷ میلیارد شِکِل (۷۱ میلیارد دلار) اعلام کرده، در حالی که بانک مرکزی این رقم را ۳۵۲ میلیارد شِکِل (۱۱۰ میلیارد دلار) برآورد می‌کند. رسانه‌های صهیونیستی تاکید کردند که تنها تفاوت بین این دو آمار (۷۵ میلیارد شکل)، به تنهایی از کل بودجه سالانه نظامی این رژیم تروریستی پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بیشتر است.

این رسانه‌ها تاکید کردند که اگر هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، مخارج آینده و کمک‌های آمریکا را در نظر بگیریم، «بهای بزرگ‌ترین شکست تاریخ اسرائیل» ممکن است به مرز یک تریلیون شِکِل برسد.

در مواجهه با این ارقام، رسانه‌ها این پرسش را مطرح کردند که «منابع مالی از کجا تأمین خواهد شد؟» و پاسخ دادند: «از مالیات‌ها، کاهش بودجه بخش‌های دیگر، افزایش بدهی‌ها و کسری بودجه؛ به طوری که این هزینه‌ها به نسل‌های آینده ارث خواهد رسید.»

همچنین در بخش هزینه‌های انسانی و درمانی آینده، ذکر شده است که ۳ میلیون صهیونیست به مراقبت‌های سلامت روان و روان‌پزشکی نیاز پیدا کرده‌اند. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که کابینه رژیم تروریستی اسرائیل بودجه سال ۲۰۲۶ را تصویب کرده است؛ بودجه‌ای که رسانه‌ها آن را «صوری» توصیف می‌کنند، به‌ویژه در بند‌های مربوط به امنیت.

«امیر بارعام»، مدیرکل وزارت جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، با اشاره به وجود «استثنا‌های بودجه‌ای» گفت: «وزارت دارایی می‌داند ماموریت‌هایی که سران سیاسی به نهاد‌های امنیتی محول می‌کنند، بسیار فراتر از چارچوب مالی تعیین‌شده است. آنها ابتدا بودجه را کاهش می‌دهند و سپس ارتش را به تخطی از بودجه متهم می‌کنند؛ در حالی که این تخطی‌ها ناگزیر رخ خواهد داد.»

منبع: المیادین