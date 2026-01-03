باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) می‌گوید که طی ۲۴ ساعت گذشته نظامیان صهیونیست دو بار به نزدیکی مقر آنها شلیک کرده‌اند.

یونیفل می‌گوید اگرچه هیچ تلفاتی گزارش نشده، اما این «روند نگران‌کننده» را محکوم می‌کند.

در بیانیه یونیفل آمده است که پرسنل در جنوب لبنان روز جمعه «۱۵ گلوله آتش از سلاح‌های سبک را گزارش کردند که بیش از ۵۰ متر با آنها فاصله نداشت».

کمی پس از آن، «صلح‌بانان در گشت‌زنی دوم در همان منطقه گزارش دادند که تقریباً ۱۰۰ گلوله مسلسل تقریباً در ۵۰ متری آنها اصابت کرده است»، اما هیچ خسارت یا زخمی گزارش نشد.

در این بیانیه آمده است که یونیفل از قبل، ارتش صهیونیستی را در مورد فعالیت‌های صلح‌بانان مطلع کرده بود.

یونیفل در ماه‌های اخیر بار‌ها از تیراندازی نظامیان صهیونیست در نزدیکی یا مستقیما به سمت پرسنل خود خبر داده است و هفته گذشته اعلام کرد که حمله رژیم صهیونیستی در نزدیکی یکی از مواضع آن، یک صلح‌بان را زخمی کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه