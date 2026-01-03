باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در پی ادعاهای رژیم تروریستی اسرائیل درباره نگرانی‌ها از حمله غافلگیرانه ایران، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم تروریستی به همراه روسای ستاد کل ارتش و سرویس اطلاعات نظامی، نشستی اضطراری در یکی از واحد‌های عملیاتی اطلاعاتی برگزار کردند.

در این نشست که با حضور «ایال زامیر» رئیس ستاد کل و «شلومی بیندر» رئیس اطلاعات نظامی (امان) برگزار شد، طرفین ضمن بازدید از یک واحد عملیاتی، به بررسی دقیق تهدیدات ایران پرداختند. محور اصلی این گفت‌و‌گو‌ها بر ادعا‌های اطلاعاتی رژیم تروریستی اسرائیل استوار بود که مدعی است تهران پس از آخرین حمله اسرائیل، با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشک‌های بالستیک خود است.

گزارش‌های اطلاعاتی رژیم تروریستی اسرائیل مدعی هستند که ایران در حال حاضر آزمایش سکو‌های پرتاب و موشک‌های جدیدی را آغاز کرده تا آمادگی رزمی خود را برای یک حمله احتمالی بسنجد.

منبع: آر تی