رئیس‌جمهور، شامگاه ۱۲ دی هم‌زمان با شب میلاد حضرت علی (ع)، با حضور در مجتمع بهزیستی «خانه دختران ایران»، با جمعی از دختران خردسال و نوجوان تحت مراقبت در این مرکز دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور پزشکیان، شامگاه جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ و هم‌زمان با شب میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، با حضور در مجتمع بهزیستی «خانه دختران ایران»، با جمعی از دختران خردسال و نوجوان تحت مراقبت در این مرکز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، رئیس‌جمهور در فضایی صمیمی با کودکان و نوجوانان این مجموعه گفت‌و‌گو کرد و از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و مطالبات آنان قرار گرفت.

 پزشکیان در این دیدار صمیمانه درباره آینده فرزندان تحت مراقبت سازمان بهزیستی، به‌ویژه در حوزه اسکان و حمایت‌های پس از ترخیص از مراکز حمایتی، تأکید کرد که دولت در چارچوب برنامه‌های کلان خود، موضوع تأمین مسکن برای این گروه از فرزندان کشور را به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد.

رئیس‌جمهور در ادامه، همچنین درباره نقش دولت در آینده‌سازی نسل جوان، خاطرنشان کرد که اولویت اصلی دولت چهاردهم، ایجاد تحول اساسی در نظام آموزش و پرورش است؛ چرا که آینده کشور در همین بستر شکل می‌گیرد.

پزشکیان تصریح کرد: در ماه‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از وقت و توان دولت صرف طراحی و پیگیری برنامه‌های تحول آموزشی شده است تا زمینه رشد، شکوفایی و توانمندسازی فرزندان ایران فراهم شود.

 پزشکیان در جمع کودکان بی سرپرست و بدسرپرست این مجتمع درباره مسیر زندگی و تجربه‌های شخصی خود، بر اهمیت تلاش، پشتکار و امید به خدا تأکید کرد و موفقیت را حاصل اراده، کوشش مستمر و باور به توانمندی‌های فردی دانست.

