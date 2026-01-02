روابط‌عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه اعلام کرد شهید علی عزیزی، بسیجی هرسینی، در جریان تجمع اغتشاشگران مسلح با ضربات چاقو و گلوله به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان _ شهید علی عزیزی از بسیجیان استان کرمانشاه امروز در جریان تجمع اغتشاشگران مسلح در شهرستان هرسین، هدف حمله مستقیم قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.

شهید علی عزیزی نخستین شهید بسیجی استان کرمانشاه در اغتشاشات اخیر است که در جریان مقابله با عناصر مسلح و ناامن‌کننده، بر اثر ضربات چاقو و اصابت گلوله جان خود را فدای امنیت و آرامش جامعه کرد.

روابط‌عمومی سپاه استان کرمانشاه ضمن تأکید بر ادامه بررسی ابعاد این حادثه، اعلام کرد اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مهر

برچسب ها: شهادت ، سپاه
Iran (Islamic Republic of)
محمدقاسم
۰۱:۱۴ ۱۳ دی ۱۴۰۴
عوامل جرم رابه سزای عملشان برسانید
۰
۰
