باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس رسانه ملی با حضور در منزل شهید سرتیپ اسماعیل شاکری با خانواده معظم این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد و ضمن ادای احترام، یاد و خاطره مجاهدتها و فداکاریهای او را گرامی داشت.
پیمان جبلی در این دیدار بر اهمیت ثبت و حفاظت از سرمایههای معنوی کشور و همچنین ضرورت گردآوری خاطرات شفاهی شهید شاکری تأکید و اظهار کرد: سازمان صداوسیما آمادگی دارد با مشارکت خانواده معزز شهید و همچنین همرزمان و دوستان وی، مستندی فاخر و ماندگار درباره زندگی این شهید عزیز بسازد.
شهید سرتیپ اسماعیل شاکری از نخبگان برجسته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده پادگان مصطفی خمینی (ره) قم بود که در جریان دفاع مقدس ۱۲روزه و در پی حملات رژیم صهیونیستی، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
منبع: رسانه ملی