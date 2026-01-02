وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور و دیگر مقام‌های آمریکایی درباره امور داخلی ایران را شدیداً محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور و دیگر مقام‌های آمریکایی درباره امور داخلی ایران را شدیدا محکوم می‌کند.

این نوع موضع‌گیری‌های غیرمسئولانه که ادامه رویکرد قلدرمآبانه و غیرقانونی آمریکا در قبال ملت ایران است، نه تنها نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل در احترام به حاکمیت ملی کشور‌ها است، بلکه به منزله ترغیب به خشونت و تروریسم علیه شهروندان ایرانی محسوب می‌شود.

وزارت امور خارجه با یادآوری تاریخ طولانی مداخلات مجرمانه دولت‌های مختلف آمریکا در امور ایران، ادعای دلسوزی برای ملت بزرگ ایران را منافقانه و با نیت فریب افکار عمومی و سرپوش‌گذاشتن بر جنایات فراوان ارتکابی علیه ایرانیان می‌داند. همدستی در طراحی و اجرای کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، همکاری با رژیم صدام در جنگ ۸ ساله علیه ایرانیان، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ و کشتار ۳۰۰ انسان بی‌گناه بر فراز خلیج فارس، همدستی و شراکت با رژیم اسرائیل در حمله به زیرساخت‌های حیاتی و تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران در خرداد ماه ۱۴۰۴ و ترور و کشتار ایرانیان، و تحریم‌های ظالمانه و ضد بشری چند دهه اخیر که حقوق بنیادین و معیشت ایرانیان را هدف گرفته، نمونه‌های آشکار دشمنی آمریکا با مردم ایران به شمار می‌آیند.

وزارت امور خارجه وظایف و مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل وفق منشور را برای صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی در برابر یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه آمریکا خاطرنشان کرده و تاکید می‌کند که ایرانیان در گفت‌و‌گو و تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله شرورانه‌ای نخواهند داد.

وزارت امور خارجه اظهارات تهدیدآمیز مقام‌های آمریکایی علیه ایران را در راستای سیاست تنش افزایی رژیم صهیونیستی در منطقه ارزیابی می‌کند و تاکید دارد که واکنش جمهوری اسلامی ایران به هر تعرضی، سریع، قاطع و همه‌جانبه خواهد بود. بدیهی است مسئولیت پیامد‌های چنین وضعیتی که می‌تواند کل منطقه را بیش از پیش دچار بحران و بی‌ثباتی کند، به‌طور کامل بر عهده رژیم آمریکا خواهد بود.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، رئیس جمهور آمریکا
خبرهای مرتبط
ایرانیان برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد
واکنش عراقچی به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ در امور داخلی کشورمان
قالیباف در پاسخ به گزافه‌گویی رئیس جمهور آمریکا:
مردم ایران دشمنانی به مراتب کارکشته‌تر را ناامید کرده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
هر کس به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد.
۰۰:۰۴ ۱۳ دی ۱۴۰۴
هر کس به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۱۳ دی ۱۴۰۴
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۱۳ دی ۱۴۰۴
از سال 1917 تاکنون در هر جای منطقه خاورمیانه جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1917 تاکنون در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ترامپ جنایتکار را مجازات خواهیم کرد
۲۳:۵۳ ۱۲ دی ۱۴۰۴
ترامپ جنایتکار را مجازات خواهیم کرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۱۲ دی ۱۴۰۴
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۱۲ دی ۱۴۰۴
متأسفانه عراق و هم ایران از 13 دی ماه سال 1398 تاکنون در مورد ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد توسط جنایتکاران جنگی هیچ کاری و اقدامی در این مورد نکردند چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۱۲ دی ۱۴۰۴
ترامپ جنایتکار باید هزینه حمله به تأسیسات هسته ای ایران را بپردازد!
نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار باید هزینه حمله به تأسیسات هسته ای ایران را بپردازد!
۰
۰
پاسخ دادن
لاریجانی: آمریکا مراقب سربازان خود باشد
شمخانی: دست مداخله‌گر پیش از رسیدن قطع خواهد شد
حل مشکلات معیشتی در صدر اولویت‌های نظام است/مسئولان در پاسخگویی فوریت داشته باشند
توان موشکی جمهوری اسلامی ایران نه قابل مذاکره است و نه قابل نابودی
واکنش عراقچی به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ در امور داخلی کشورمان
ایرانیان برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد
پزشکیان: یارانه‌ها نه کاهش می‌یابد و نه حذف می‌شود/ هیچ‌یک از اعضای کابینه بر اساس دوستی یا روابط سیاسی انتخاب نشده‌اند
داوطلبان انتخابات پیش رو چطور به صورت مجازی ثبت‌نام کنند؟
مردم ایران دشمنانی به مراتب کارکشته‌تر را ناامید کرده‌اند
آملی لاریجانی: تهدید علیه ایران، حماقت است
آخرین اخبار
باید همدل با خواسته‌های مردم، در مقابل مداخلات خارجی ایستاد
بیانیه وزارت خارجه در محکومیت اظهارات مداخله‌جویانه آمریکا در امور داخلی ایران
دیدار پزشکیان با جمعی از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مجتمع «خانه دختران ایران»
پزشکیان: یارانه‌ها نه کاهش می‌یابد و نه حذف می‌شود/ هیچ‌یک از اعضای کابینه بر اساس دوستی یا روابط سیاسی انتخاب نشده‌اند
ایرانیان در برابر هرگونه دخالت آمریکا ملتی یکپارچه و یکصدا هستند
واکنش عراقچی به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ در امور داخلی کشورمان
داوطلبان انتخابات پیش رو چطور به صورت مجازی ثبت‌نام کنند؟
آملی لاریجانی: تهدید علیه ایران، حماقت است
مردم ایران دشمنانی به مراتب کارکشته‌تر را ناامید کرده‌اند
پزشکیان در وزارت جهاد کشاورزی: مسیر خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد
ایرانیان برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد
توان موشکی جمهوری اسلامی ایران نه قابل مذاکره است و نه قابل نابودی
شمخانی: دست مداخله‌گر پیش از رسیدن قطع خواهد شد
حل مشکلات معیشتی در صدر اولویت‌های نظام است/مسئولان در پاسخگویی فوریت داشته باشند
لاریجانی: آمریکا مراقب سربازان خود باشد
امانی: ایران کشوری قوی با ملتی آگاه و رهبری فرزانه است
رئیس‌جمهور سالروز پیروزی انقلاب کوبا را تبریک گفت
آغاز فرایند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی