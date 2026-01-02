باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور و دیگر مقام‌های آمریکایی درباره امور داخلی ایران را شدیدا محکوم می‌کند.

این نوع موضع‌گیری‌های غیرمسئولانه که ادامه رویکرد قلدرمآبانه و غیرقانونی آمریکا در قبال ملت ایران است، نه تنها نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل در احترام به حاکمیت ملی کشور‌ها است، بلکه به منزله ترغیب به خشونت و تروریسم علیه شهروندان ایرانی محسوب می‌شود.

وزارت امور خارجه با یادآوری تاریخ طولانی مداخلات مجرمانه دولت‌های مختلف آمریکا در امور ایران، ادعای دلسوزی برای ملت بزرگ ایران را منافقانه و با نیت فریب افکار عمومی و سرپوش‌گذاشتن بر جنایات فراوان ارتکابی علیه ایرانیان می‌داند. همدستی در طراحی و اجرای کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، همکاری با رژیم صدام در جنگ ۸ ساله علیه ایرانیان، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ و کشتار ۳۰۰ انسان بی‌گناه بر فراز خلیج فارس، همدستی و شراکت با رژیم اسرائیل در حمله به زیرساخت‌های حیاتی و تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران در خرداد ماه ۱۴۰۴ و ترور و کشتار ایرانیان، و تحریم‌های ظالمانه و ضد بشری چند دهه اخیر که حقوق بنیادین و معیشت ایرانیان را هدف گرفته، نمونه‌های آشکار دشمنی آمریکا با مردم ایران به شمار می‌آیند.

وزارت امور خارجه وظایف و مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل وفق منشور را برای صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی در برابر یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه آمریکا خاطرنشان کرده و تاکید می‌کند که ایرانیان در گفت‌و‌گو و تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله شرورانه‌ای نخواهند داد.

وزارت امور خارجه اظهارات تهدیدآمیز مقام‌های آمریکایی علیه ایران را در راستای سیاست تنش افزایی رژیم صهیونیستی در منطقه ارزیابی می‌کند و تاکید دارد که واکنش جمهوری اسلامی ایران به هر تعرضی، سریع، قاطع و همه‌جانبه خواهد بود. بدیهی است مسئولیت پیامد‌های چنین وضعیتی که می‌تواند کل منطقه را بیش از پیش دچار بحران و بی‌ثباتی کند، به‌طور کامل بر عهده رژیم آمریکا خواهد بود.