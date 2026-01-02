فرمانده مرزبانی سيستان و بلوچستان از درگیری غیور مردان مرزبانی با گروهک تروریستی در نوار مرزی سراوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار رضا شجاعی بیان داشت: در پی وصول اخبار و اطلاعات از تحرکات گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب و اطلاع از قصد آنان برای ورود به خاک کشور ایران و انجام اقدامات تروریستی و نا امن سازی شهر ها، با توجه به ۱۳ رجب ولادت حضرت علی ابن ابیطالب (ع) و سالگرد شهادت سردار دل‌ها سرلشکر حاج قاسم سلیمانی مراتب در دستور کار نیرو‌های اطلاعاتی و عملیاتی فرماندهی مرزبانی استان سیستان وبلوچستان قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی استان در این رابطه افزود: شب گذشته تیمی از گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را داشتند با مرزبانان درگیر و پس از تبادل آتش سنگین و درگیری شدید با برتری قاطع آتش، مرزبانان موفق شدند، ضمن تحمل خسارات سنگین با گروهک تروریستی و زخمی شدن چند تن از اعضای آن گروهک با برجا گذاشتن تجهیزات از منطقه متواری شدند.

این مقام ارشد مرزبانی استان عنوان داشت: مرزبانان در پاکسازی محل درگیری، تعداد ٤ قبضه سلاح کلاش، ١قبضه کلت کمری، تعداد ١٠گلوله اس پی جی ۹، ٢ قبضه نارنجک، ٣ گلوله آ رپی جی ۷، ٢٤٠عدد فشنگ دوشیکا، ٢٠عدد فشنگ قناسه، ٢٣٢عدد فشنگ تیربارگرینف، ١٣٢ عدد فشنگ کلاش،١٠تیغه خشاب کلاش، ١تیغه خشاب کلت را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در پایان با بیان این خبر افزود: مرزداران استان سیستان و بلوچستان با هرگونه اعمال خلاف قانون، خصوصاً شرارت قاطعانه و هوشمندانه برخورد می‌کنند و اجازه ایجاد هیچ‌گونه ناامنی را به مخلان نظم و امنیت نمی‌دهند.

منبع مرکز اطلاع رسانی مرزبانی سیستان‌وبلوچستان