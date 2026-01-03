باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سزاری تومچیک، معاون وزیر دفاع لهستان اعلام کرد که واشنگتن بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برای توسعه پایگاههای نظامی خود در لهستان سرمایهگذاری خواهد کرد.
این مقام لهستانی در ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، گفت: «دولت آمریکا طرح سرمایهگذاری در چهار پایگاه لهستان را پذیرفته است. ما در تأمین مالی حضور آمریکا مشارکت داریم، زیرا این ضمانت برای امنیت ماست».
پس از گسترش تنشها میان ناتو و روسیه، آمریکا با بهانه «تأمین امنیت اروپا» حضور نظامی خود را بهطور مستمر در شرق این قاره افزایش داده است. لهستان طی سالهای اخیر عملاً به یکی از پایگاههای اصلی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه تبدیل شده و میزبان تجهیزات و نیروهای آمریکایی است.
واشنگتن با سرمایهگذاریهای جدید، نفوذ نظامی خود را در لهستان تثبیت میکند؛ اقدامی که از نگاه تحلیلگران، بیش از آنکه دفاعی باشد، ماهیت بازدارندگی تهاجمی دارد.
منبع: الجزیره