تیم فوتبال سپاهان با ۳۰ امتیاز توانست قهرمان نیم فصل اول لیگ بیست و پنجم فوتبال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال سپاهان با ۳۰ امتیاز، قهرمان نیم فصل اول لیگ بیست و پنجم فوتبال شد، اما این تیم در لیگ هجدهم هم این عنوان را به دست آورد. البته در پایان بازی‌ها این پرسپولیس بود که جام قهرمانی را به دست آورد.

به هر حال اهالی فوتبال می‌گویند که به قهرمان نیم فصل جامی نمی‌دهند و این همانند ضرب المثل معروف جوجه را آخر پاییز می‌شمارند، است. همچنین مثلی در بین فوتبالیست‌ها وجود دارد که دروازه‌ها در نیم‌فصل دوم کوچک‌تر می‌شوند. تیم‌های فوتبال در دور رفت تا بخواهند از یکدیگر شناخت پیدا کنند امتیاز از دست می‌دهند و می‌دانند که فرصت جبران وجود دارد، اما در دور برگشت، تیم‌های بالای جدول برای ماندن در کورس قهرمانی و تیم‌های پایین جدول برای فرار از سقوط با یکدیگر رقابت می‌کنند و تک تک امتیازات را جمع می‌کنند تا از رقبای خود عقب نمانند.

لیگ برتر فوتبال از فصل سیزدهم با ۱۶ تیم برگزار شده است که در این سال‌ها پرسپولیس ۶ بار قهرمان نیم فصل اول شده است، که ۵ فصل آن را با قهرمانی به پایان برده است.

لیگ سیزدهم

تیم فوتبال پرسپولیس با هدایت علی دایی با ۲۷ امتیاز قهرمان نیم فصل شد، اما فولاد خوزستان در پایان قهرمانی لیگ را به دست آورد.

لیگ چهاردهم

تیم تراکتور با ۲۸ امتیاز قهرمان نیم فصل اول شد، اما در پایان فصل این تیم تبریزی با تساوی پر گل برابر تیم نفت تهران قهرمانی را به سپاهان تقدیم کرد.

لیگ پانزدهم

تیم استقلال خوزستان با ۳۲ امتیاز قهرمان نیم فصل شد، اما در پایان فصل و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس قهرمان شد.

لیگ شانزدهم

تیم پرسپولیس با هدایت برانکو ایوانکوویچ با ۳۲ امتیاز قهرمان نیم فصل شد و در پایان نیز پس از ۹ سال به مقام قهرمانی دست یافت.

لیگ هفدهم

تیم پرسپولیس با ۳۶ امتیاز قهرمان نیم فصل اول شد و در پایان هم به دومین قهرمانی متوالی خود رسید.

لیگ هجدهم

تیم سپاهان با ۳۱ امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس قهرمان نیم فصل شد، اما پرسپولیس برای سومین فصل پیاپی قهرمانی را به نام خود ثبت کرد.

لیگ نوزدهم

تیم پرسپولیس با ۳۴ امتیاز قهرمان نیم فصل اول شد و در پایان فصل هم قهرمان شد تا در قهرمانی پوکر کند.

لیگ بیستم

تیم پرسپولیس با ۳۰ امتیاز در نیم فصل قهرمان شد و این تیم با هدایت یحیی گل‌محمدی پنجمین قهرمانی پی در پی را کسب کرد.

لیگ بیست و یکم

تیم استقلال با ۳۵ امتیاز قهرمان نیم فصل اول شد و در پایان فصل هم توانست بدون باخت قهرمانی را به دست آورد.

لیگ بیست و دوم

تیم فوتبال پرسپولیس قهرمان نیم فصل شد و در پایان هم قهرمانی خود را جشن گرفت.

لیگ بیست و سوم

تیم فوتبال استقلال با ۳۲ قهرمان نیم فصل اول شد، اما در نهایت تیم پرسپولیس با ۶۸ امتیاز برای دومین سال متوالی قهرمان شد.

لیگ بیست و چهارم

تیم فوتبال تراکتور با ۳۲ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به سپاهان قهرمان نیم فصل شد و باید دید این تیم تبریزی می‌تواند در پایان فصل اولین قهرمانی خود را در لیگ برتر فوتبال به دست آورد یا همچنان این طلسم شکسته نمی‌شود!

لیگ بیست و پنجم تیم

تیم فوتبال سپاهان با ۳۰ امتیاز قهرمان نیم فصل اول شد و باید دید این تیم اصفهانی می‌تواند در پایان فصل جام قهرمانی را به دست آورد یانه!