بازیکن لژیونر فوتبال کشورمان پیشنهاد باشگاه تراکتور برای پوشیدن پیراهن این تیم در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فصل نقل و انتقالات از چند روز پیش شروع شده و تیم ها به دنبال جذب بازیکن برای تقویت خود در نیم فصل دوم هستند و تیم تراکتور هم از این قاده مستثنی نیست.

گفته می‌شود مهدی قایدی بازیکن تیم فوتبال النصر امارات عملکرد درخشانی در تیمش داشته است به خاطر همین شنیده می شود این بازیکن مدنظر اسکوچیچ سرمربی تراکتور قرار گرفته است.

شنیده‌ها حاکی از آن است، که نماینده باشگاه تراکتور از طریق ایجنت‌ مهدی‌قایدی به این بازیکن پیشنهاد حضور در تراکتور رو داده بود و حتی به نماینده قایدی اعلام کرده‌بود که باشگاه تراکتور حاضر است تا ۳ میلیون یورو برای رضایت‌نامه‌اوپرداخت‌کند که قایدی ضمن تشکر از نماینده باشگاه تراکتور این آفر رو رد کرده است.