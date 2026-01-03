باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس فقط علی علیپور را به عنوان مهاجم در نیم فصل اول در اختیار دارد و این تیم با کمبود مهاجم مواجه است، به خاطر همین مدیریت باشگاه به دنبال جذب مهاجم گلزن است تا در کنار علیپور بتوانند برای سرخپوشان گلزنی کنند.

گیلهرم بیسولی مهاجم ۲۷ ساله باشگاه بوریرام تایلند یکی از گزینه‌های اوسمار برای تقویت خط حمله پرسپولیس است، اما جذب این بازیکن به علت قیمت بالا منتفی شد.

شنیده می‌شود باشگاه بوریرام تایلند برای صادر کردن رضایت نامه گیلهرم بیسولی مهاجم ۲۷ ساله برای باشگاه پرسپولیس مبلغ ۲ میلیون یورو درخواست کرده بود که همین باعث شد که مدیران تیم پرسپولیس از جذب بیسولی عقب نشینی کنند و کار‌های جذب ایگور سرگیف را پیش ببرند.

بیسولی آمار گلزنی خوبی در لیگ تایلند دارد و در ۵۶ بازی ۵۵ گل زده است.