باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد انصاری مشاور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره اینکه وضعیت سرخپوشان را چطور ارزیابی می کند، اظهار کرد: خدا را شکر نتایج خوبی بود و رفته رفته روند تیم مثبت شد و ان شا الله در نیم فصل بازیکنان خوبی طبق نظر سرمربی اضافه شوند و شاهد ادامه روند مثبت باشیم و نتایجی بگیریم که هواداران راضی باشند.

انصاری درباره اینکه پرسپولیس در بازار نقل و انتقالات چه سیاستی را پیش رو دارد، گفت: این مطالبه به حق هواداران است که تیم تقویت شود، اما اگر بازیکنی بخواهد بزرگنمایی شود این فشار از طریق رسانه‌ها و هواداران به باشگاه منتقل می‌شود. من فکر می‌کنم اجازه بدهند که سرمربی تیم هر بازیکنی که می خواهد اعلام کند و خود مربی هم مسئولیت جذب را برعهده بگیرد.

او درباره اینکه اوسمار حرف اول و آخر نقل و انتقالات را می‌زند، گفت: طبیعتا مجموعه فنی باشگاه باید به جمع بندی واحدی برسند و بازیکنی جذب شود که به نفع باشگاه پرسپولیس باشد.

انصاری درباره عملکرد پرسپولیس در نیم فصل اول چطور بود، گفت: به نظرم روند پرسپولیس خوب بود و بردهای متوالی باعث شد که امتیازات جمع شود. من فکر می کنم نتیجه قابل قبولی در نیم فصل اول به دست آمد اگر چه بهتر از این می توانست باشد. امیدوارم در نیم فصل دوم نقاط ضعف برطرف شود و ان‌شاءالله نیم فصل دوم بهتر از نیم فصل اول باشد.

او درباره اینکه پرسپولیس پتانسیل قهرمانی را دارد، گفت: لیگ سختی شده است و امسال واقعا تیم ها خیلی سخت بهم امتیاز می‌دهند و قابل پیش بینی نیست. پرسپولیس با پتانسیلی که دارد و بازیکنان خوب، کادر فنی ماهر و مدیریت کارآمد دور هم جمع شده‌اند، می‌تواند نتایج قابل قبولی بگیرد.

انصاری درباره اینکه استقلال با کشیدن ترمز سپاهان به پرسپولیس کمک کرد، گفت: این از جذابیت های فوتبال است.