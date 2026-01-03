شهروندخبرنگار ما به مناسبت ولادت با سعادت امام علی (ع) و سالگرد سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی فیلم و تصاویری از گرامیداشت این روز در شهرستان شیراز را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و همزمان با سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، مردم دیندار و متدین شهرستان شیراز استان فارس درجای جای این شهر اقدام به پرپایی تکایا و هیات‌ها و مراسم مختلف نمودند مردم شهرک والفجر شیرازبا همت مجمع اسلامی محبین اهل بیت (ع) نیز با برپایی هیئت و اجرای سرود و مولودی خوانی سخنرانی همراه با پذیرایی، این ایام را گرامی داشتند 
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - فارس

گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت ولادت امام علی(ع) و سردار سلیمانی در شیراز

گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت ولادت امام علی(ع) و سردار سلیمانی در شیراز

گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت ولادت امام علی(ع) و سردار سلیمانی در شیراز

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، ولادت امام علی(ع) ، سردار سلیمانی
گزارش تصویری از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در محله گورت اصفهان
