باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و همزمان با سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، مردم دیندار و متدین شهرستان شیراز استان فارس درجای جای این شهر اقدام به پرپایی تکایا و هیات‌ها و مراسم مختلف نمودند مردم شهرک والفجر شیرازبا همت مجمع اسلامی محبین اهل بیت (ع) نیز با برپایی هیئت و اجرای سرود و مولودی خوانی سخنرانی همراه با پذیرایی، این ایام را گرامی داشتند

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - فارس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.