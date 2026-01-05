باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - گزارش اخیر Ynetglobal پرده از حقیقتی برمی‌دارد که دونالد ترامپ سال‌هاست سعی در پوشاندن آن زیر لایه‌های ضخیم آرایش و کت‌وشلوار‌های خوش‌دوخت دارد. ترامپ که حالا به مرز ۸۰ سالگی رسیده، بیش از هر زمان دیگری با پارادوکس «پیری و قدرت» دست‌وپنجه نرم می‌کند. او که خود را نمونه‌ای اعلا از «ژن‌های عالی» می‌داند، در برابر هرگونه نشانه‌ای از ضعف فیزیکی، گارد تدافعی عجیبی می‌گیرد.



یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این گزارش، واکنش او به تصاویر خواب‌آلودگی‌اش در جلسات رسمی است. ترامپ با ادبیاتی که بیشتر به شوخی شبیه است تا پاسخ پزشکی، مدعی شده که هرگز در جلسات چرت نمی‌زند؛ بلکه صرفاً در حال «پلک زدن طولانی» یا «استراحت دادن به چشم‌ها» است. به گزارش وای‌نت، او این لحظات را «بسیار آرام‌بخش» توصیف کرده است. اما برای منتقدان، این پلک‌زدن‌های طولانی در حساس‌ترین لحظات تصمیم‌گیری کشور، چیزی جز نشانه آشکار فرسودگی مغزی و جسمی در آستانه ۸۰ سالگی نیست. مردی که ادعا می‌کند انرژی بی‌پایانش ریشه در میراث خانوادگی دارد، حالا برای باز نگه داشتن پلک‌هایش باید به فلسفه‌بافی متوسل شود.

جنگ با علم؛ از خرافات آسپرینی تا لجاجت با جوراب!



بخش دیگر گزارش Ynetglobal به رفتار‌های خودسرانه پزشکی ترامپ اختصاص دارد که مرز میان شجاعت و نادانی را جابه‌جا کرده است. طبق اسناد منتشر شده، ترامپ به «نارسایی مزمن وریدی» مبتلا است؛ بیماری‌ای که باعث تجمع خون در ساق پا و تورم دردناک قوزک پا می‌شود. پزشکان کاخ سفید برای کنترل این وضعیت، پوشیدن جوراب‌های فشاری (واریس) را برای او الزامی کرده‌اند، اما رئیس‌جمهور ۷۹ ساله با لجاجتی کودکانه، آنها را کنار گذاشته است. چرا؟ چون از ظاهر و حس آنها متنفر است!



این لجاجت تنها به جوراب ختم نمی‌شود. به نقل از منبع خبری Ynet، ترامپ فاش کرده که برخلاف توصیه‌های علمی، روزانه ۳۲۵ میلی‌گرم آسپرین مصرف می‌کند. دلیل او نه تجویز پزشک، بلکه «خرافاتی بودن» و ترس از غلیظ شدن خون در قلبش است. نتیجه این خوددرمانی؟ کبودی‌های بنفش و ترسناکی که روی پوست نازک و شکننده دستان او ظاهر شده است. او حتی از انجام سی‌تی‌اسکن قلب خود پشیمان است، نه به خاطر مسائل سلامتی، بلکه به این دلیل که معتقد است انتشار نتایج آن «به دشمنانش مهمات می‌دهد». این رویکرد نشان می‌دهد که برای ترامپ، «نمایش قدرت» بسیار مهم‌تر از خودِ «سلامت» است؛ حتی اگر این نمایش به قیمت آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بدنش تمام شود.

سراب ژنتیک؛ فست‌فود در رگ‌های پیرمرد نارنجی



در حالی که علم پزشکی بر تاثیر ورزش و تغذیه سالم در دوران سالمندی تاکید دارد، ترامپ همچنان بر «دکترین ژنتیک» خود پافشاری می‌کند. او با تمسخر سوالات درباره ضعف شنوایی یا لرزش‌های احتمالی، مدعی است که سیستم بدنی او با بقیه تفاوت دارد. طبق گزارش Ynetglobal، او همچنان از رژیم غذایی سرشار از چربی و نمک (عمدتاً فست‌فود) دفاع می‌کند و معتقد است تحرک بدنی زیاد، انرژی محدود انسان را هدر می‌دهد!



اما واقعیت را نمی‌توان پشت لایه‌های ضخیم کرم‌پودر نارنجی پنهان کرد. استفاده افراطی از آرایش برای پوشاندن لک‌های پیری و شکنندگی پوست، خود گویای حقیقتی است که بیانیه‌های رسمی کاخ سفید سعی در کتمان آن دارند. نبرد ترامپ با زمان، نبردی است که او در آن تنها از سلاح «انکار» استفاده می‌کند. او که مسن‌ترین فرد در تاریخ این جایگاه (در مرحله کنونی) به شمار می‌رود، به جای پذیرش محدودیت‌های بیولوژیکی، سعی دارد با مصرف آسپرین خودسرانه و دفاع از ژن‌هایش، تصویری شکست‌ناپذیر ارائه دهد؛ تصویری که با هر بار «پلک زدن طولانی» در جلسات، ترک‌های عمیق‌تری بر می‌دارد.