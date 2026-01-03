باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
راه اندازی بزرگترین نیروگاه هسته‌ای جهان در چین + فیلم

بخش دیگری از بزرگترین نیروگاه هسته ای جهان در نخستین روز از سال جدید میلادی، در چین وارد مدار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروگاه «جانگجو» در چین بزرگترین نیروگاه نسل سوم جهان است که در چین ساخته می شود و بخش جدیدی از این نیروگاه وارد مدار تولید شده است.

