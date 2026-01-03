\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06af\u0627\u0647 \u00ab\u062c\u0627\u0646\u06af\u062c\u0648\u00bb \u062f\u0631 \u0686\u06cc\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06af\u0627\u0647 \u0646\u0633\u0644 \u0633\u0648\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0686\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f \u0648 \u0628\u062e\u0634 \u062c\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06af\u0627\u0647 \u0648\u0627\u0631\u062f \u0645\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n