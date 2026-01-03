پلیس فتا نسبت به هک تلفن همراه شهروندان با ارسال لینک های مخرب هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ مختار رضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، اعلام کرد: بر اساس تماس‌های مردمی و گزارش‌های دریافتی از مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، طی روز‌های اخیر شاهد افزایش ارسال لینک‌های مخرب و آلوده از طریق پیامک و بستر پیام‌رسان‌های مختلف هستیم که در پی آن، پرونده‌های متعددی در پلیس فتا تشکیل شده است.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی کارشناسان پلیس فتا نشان می‌دهد مجرمان سایبری با ارسال لینک‌های جعلی، تلفن همراه شهروندان را آلوده کرده و پس از نفوذ، بدون اطلاع صاحب گوشی اقدام به ارسال پیام‌های مخرب به مخاطبان، جعل هویت، هک تلفن همراه و در برخی موارد برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی می‌کنند.

سرهنگ مختاررضایی با اشاره به شگرد‌های مورد استفاده مجرمان در این شیوه کلاهبرداری گفت: در اغلب موارد، لینک‌های آلوده با عناوین فریبنده‌ای مانند ابلاغیه یا اخطار قضایی، پرونده یا شکایت ثبت‌شده، مشاهده عکس یا ویدیوی یادگاری با استفاده از هوش مصنوعی، پیام‌های فوری و هشدارآمیز برای شهروندان ارسال می‌شود تا آنها را به کلیک روی لینک ترغیب کنند.

وی تأکید کرد: مجرمان سایبری با ایجاد حس اضطراب، ترس یا کنجکاوی در کاربران، افراد را به باز کردن لینک سوق داده و به محض کلیک، بدافزار روی تلفن همراه نصب شده و زمینه سوءاستفاده‌های بعدی فراهم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که تلفن آلوده‌شده می‌تواند ناخواسته به ابزاری برای انتشار پیام‌های جعلی به دیگران تبدیل شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در ادامه خطرات این آلودگی‌ها را تشریح کرد و افزود: سوءاستفاده از شماره تلفن افراد، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و کاری، هک تلفن همراه، برداشت غیرقانونی از حساب‌های بانکی و خدشه‌دار شدن اعتبار اجتماعی شهروندان از جمله پیامد‌های جدی این نوع جرایم سایبری است.

سرهنگ مختاررضایی در پایان با ارائه توصیه‌های پیشگیرانه به شهروندان خاطرنشان کرد: شهروندان باید از کلیک روی لینک‌های ناشناس و مشکوک خودداری کرده، نرم‌افزار‌ها و به‌روزرسانی‌ها را تنها از منابع رسمی دریافت کنند، از فوروارد کردن پیام‌های مشکوک بپرهیزند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرعادی مانند ارسال پیام بدون اطلاع، در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

وی همچنین تأکید کرد: استفاده از آنتی‌ویروس معتبر و فعال‌سازی احراز هویت دومرحله‌ای نقش مؤثری در کاهش آسیب‌پذیری شهروندان در برابر این‌گونه حملات سایبری دارد.