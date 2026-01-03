باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای به مناسبت سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و میلاد با سعادت امیرمؤمنان تاکید کرد: فرسایش قدرت سیاسی و امنیتی نظام سلطه و فروپاشی نظم آمریکایی در منطقه و جهان محصول اثر ماندگار این شهید و رزمندگان جبهه مقاومت است. ترامپ و نتانیاهوی خونخوار با ترور ناجوانمردانه این شهید نتوانستند قدرت ماورایی این شهید و راه و اثر ایشان را از بین ببرند.
متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و میلاد باسعادت امیرمؤمنان به شرح زیر است:
تقارن تاریخی سالروز شهادت شهید سلیمانی با میلاد باسعادت امیرمؤمنان حضرت علی علیهالسلام، تداعیکننده این تفسیر است که مکتب سلیمانی امتداد عملی سیره علوی در روزگار ماست؛ سیرهای که عدالت، شجاعت، دشمنشناسی، مسئولیتپذیری و مردمداری را بهعنوان ستونهای قدرت پایدار معرفی میکند.
چنین همزمانی، نقشه راهی برای قدرتسازی معنوی و سیاسی در جبهه مقاومت و ایمنسازی ایران اسلامی است.
بسط و تعمیق نام و یاد شهید سلیمانی در میان جوامع اسلامی و نسلهای نوین منطقه، پس از گذشت شش سال از شهادت این اسطوره حقیقت و به مصداق بارز آیه شریفه «اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم»، نشانی است از ژرفای مکتب سلیمانی و اینکه شهادت حاج قاسم پایان سلیمانی نیست، آغاز سلیمانی است.
مقاومت ملت و جوانان ایران در جنگ تحمیلی ۱۲روزه به دشمن فهماند که ایران پر است از سلیمانیها. سلطهگران با تکثیر شهادتگونه حاج قاسم، فهرست اسطورههای این سرزمین را تکمیل و تکثیر کردند.
فرسایش قدرت سیاسی و امنیتی نظام سلطه و فروپاشی نظم آمریکایی در منطقه و جهان، محصول اثر ماندگار این شهید و رزمندگان جبهه مقاومت است.
ترامپ و نتانیاهوی خونخوار با ترور ناجوانمردانه این شهید نتوانستند قدرت ماورایی این شهید و راه و اثر ایشان را از بین ببرند؛ زیرا اگر اینگونه بود، با وجود ترور ناجوانمردانه و بزدلانه ایشان، «طوفانالاقصی» به دست رزمندگان فلسطینی و با الگوگیری از شهید سلیمانی خلق نمیشد.
روح مقاومت در تعقیب و انتقام از قاتلان سلیمانی و ارواح طیبه شهدای مقاومت به پرواز درآمده است. روح سلیمانی در کالبد ملتهای منطقه در جریان است و نشان میدهد که در مقابل زورگویان کودککش، طوفانالاقصیها در پیش است.
محور مقاومت و مبارزه با اسرائیل در سراسر عالم و قطعاً در طول تاریخ، با نام و یاد شهید سلیمانی پیوند خورده و عجین خواهد بود. امروز مقاومت اسلامی در کشورهای اسلامی با هنرنمایی شهید سلیمانی به جبههای منسجم، همافزا و کارآمد بدل شده است و آرمان، روح و شعار کلیدی مقاومت اسلامی برای آزادی قدس شریف با شعار جهانی (#FreePalestine)، آنهم نه در جهان اسلام بلکه در سراسر سرزمینهای غربی و روبهروی کاخ سفید سرداده میشود.
رئیسجمهور آمریکا بهعنوان قاتل شهید سلیمانی، امروز نیز تلاش دارد پس از عدم کامیابی از ترور شهید سلیمانی و راهاندازی جنگ ۱۲روزه، ایران بزرگ و مستقل را با ایجاد بیثباتی و امنیتزدایی به تسلیم وادار کند؛ ولی باز هم ملت ایران با هوشیاری و همراهی نکردن با آشوبطلبان وابسته، نقشههای شوم رهبران خبیث آمریکایی و مزدوران خائن آنان را خنثی و سیلی سخت بر رخساره سیاه آنان نواختند و اکنون عصبانیت سراپای ترامپ را فرا گرفته و از سر استیصال، ملت و دولت ج. ا را تهدید میکند.
سپاهیان جانبرکف اسلام بار دیگر در این ایام سراسر نور و سعادت، با استعانت از امیرمؤمنان حضرت علی علیهالسلام و ارواح طیبه شهدا، بالاخص روح بلند سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ضمن تجدید بیعت مجدد با فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای مدظلهالعالی و آرمانهای انقلاب و شهدا، اعلام میدارند که در رکاب رهبر حکیم و در خدمت مردم عزیز، تا پایان همه توطئههای ترکیبی دشمنان و تحقق ایران مستقل و قوی، جانفدا خواهند ماند.