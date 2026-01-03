باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عصر امروز، میدان امام خمینی (ره) تهران میزبان رویداد بزرگ فرهنگی و هنری «فتح خیبر» خواهد بود. این برنامه که با شعار «تکرار خواهد شد» برگزار میشود، با محوریت تاریخ اسلام و شخصیتهای برجسته ملی و مذهبی، قرار است تجربهای بیسابقه از نمایش میدانی و سازههای هنری را ارائه دهد.
روایت ۱۲ پردهای زندگی امیرالمؤمنین (ع)
در این رویداد، داستان زندگی امیرالمؤمنین (ع) از تولد در کعبه تا آغاز دعوت اسلام و همراهی با پیامبر اسلام (ص) و فتح قلعه خیبر در ۱۲ پرده روایت خواهد شد. در میانه نمایش، «یادمان فاتح خیبر» رونمایی میشود؛ سازهای هنری به ارتفاع ۱۲ متر و عرض ۱۴ متر که تجسم لحظه تاریخی کندن درب قلعه خیبر توسط امیرالمؤمنین (ع) است.
حضور ۱۲۰ هنرمند بر صحنه ۱۸۰۰ متری
نیمه دوم برنامه، با حضور ۱۲۰ هنرمند نمایش و موسیقی بر صحنهای به وسعت ۱۸۰۰ متر، به حوادث نزدیکتر و وقایع دوره معاصر میپردازد. این بخش تلاشهای قهرمانانه حاج قاسم سلیمانی برای حفاظت از ایران و اسلام را مرور کرده و به نبرد ایران با رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه میرسد.
پرداختن به یکی از حضرات معصومین در قالب سازه هنری برای اولین بار از ویژگیهای این رویدار است، ابعاد بینظیر سازه «فاتح خیبر» از لحاظ حجم و اندازه و بزرگی نمایش میدانی از لحاظ تعداد هنرمندان و ابعاد صحنه، اجرای این نمایش خیابانی بینظیر را برای اولین بار در خیابانهای پایتخت منحصربهفرد کرده است.
در کنار این ویژگیها استفاده از تکنولوژیهای نوین نور و صوت شامل ویدیومپینگ و جلوههای ویژه میدانی، ارائه شگفتانههای جذاب برای مخاطبان در طول برنامه با همراه خواهد داشت.
این برنامه در ادامه کمپین «در مقابل ایرانیان زانو بزنید» برگزار میشود و به مرور تقابل ایران و اسلام با یهود و صهیونیستها در طول تاریخ میپردازد.
تولیدات محتوایی شامل اکرانهای محیطی، تیزرهای تلویزیونی و محتوای شبکههای اجتماعی، شکستهای تاریخی دشمنان ایران با محوریت امیرالمؤمنین (ع) و حاج قاسم سلیمانی را به نمایش میگذارد.
رویداد «فتح خیبر» با تلاقی سالروز ولادت امیرالمؤمنین (ع) و ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگزار میشود و همزمانی آن با تهدیدات و لفاظیهای دشمنان، این برنامه را به رویدادی حماسی و انسجامبخش برای مردم ایران تبدیل کرده است.
انتقال سازه بعد از رونمایی به بزرگراه امام علی (ع)
پس از جنجالهایی که بر سر جا به جایی مجسمه والرین به وجود آمد، این بار مطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرده است، سازه هنری نماد امیرالمؤمنین (ع) صرفاً برای مراسم رونمایی در میدان امام خمینی (ره) قرار خواهد گرفت و پس از آن برای نصب نهایی در بزرگراه امام علی (ع) آماده میشود.
به گفته وی ترتیب و محدودیتهای ترافیکی با هماهنگی پلیس راهور از صبح شنبه اعمال خواهد شده است.
مسئولان اجرایی این رویداد اعلام کردهاند، به دلیل جلوههای ویژه صوتی و بصری، صدای شبیه انفجار در محلات حوالی میدان شنیده خواهد شد، که با مجوز نهادهای امنیتی و اطلاعرسانی قبلی انجام میشود.