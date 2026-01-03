سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس، لفاظی و مواضع مداخله جویانه شماری از نمایندگان مجلس عوام این کشور را درباره ایران محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس، مواضع شماری از نمایندگان مجلس این کشور را درباره امور داخلی ایران منافقانه و تاسف بار خواند و آنها را محکوم کرد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران افزود: این افراد به دخالت در امور داخلی سایر کشور‌ها اعتیاد پیدا کرده‌اند.

همزمان با موج رسانه‌ای ایجاد شده در شبکه‌های تلویزیونی انگلیس و شبکه‌های صهیونیستی و ضد ایران که انگلیس میزبان آنهاست، چند نفر از نمایندگان حامی رژیم صهیونیستی که پیش‌تر نیز بار‌ها علیه ایران لفاظی کرده‌اند، در شبکه‌های تلویزیونی و نیز در فضای مجازی با ترفند نخ نمای حقوق بشری ادعا‌های واهی خود را علیه ایران تکرار کردند.

این افراد در حالی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند که خود بار‌ها در مجلس از رژیم صهیونیستی برای ادامه کشتار فلسطینیان به طور حیرت آوری پشتیبانی کردند. این در حالی است که این رژیم بیش از ۷۱ هزار زن و مرد و کودک فلسطینی را به خاک و خون کشیده، ۲۰۰ هزار فلسطینی را بنا به گفته مقامات بهداشت و درمان فلسطین زخمی یا دچار نقص عضو کرده که بیشترشان زنان و کودکان هستند و غزه را نیز ویران و حدود دو میلیون نفر را بی خانمان کرده است.

 
