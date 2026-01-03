جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور، از ترافیک سنگین در محور هراز، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، از ترافیک سنگین در محور هراز، بارش برف و باران در محورهای شمالی و مسدود بودن تعدادی از محورهای شریانی و غیرشریانی خبر داد.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور هراز مسیر شمال به جنوب در محدوده کلُرد و همچنین در مسیر رفت و برگشت حدفاصل گزنک تا آب‌اِسک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است، اما تمامی محورهای شمالی با بارش برف و باران همراه هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به شرایط جوی کشور اظهار داشت: بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های تهران، البرز، مازندران، همدان، زنجان، گیلان و قزوین گزارش شده و همچنین در برخی از محورهای استان‌های خراسان شمالی، گلستان و کرمانشاه بارش باران جریان دارد.

سرهنگ محبی از مسدود بودن تعدادی از محورهای شریانی خبر داد و گفت: محورهای پیرانشهر–تمرچین و مریوان–سقز به عنوان محورهای شریانی به دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود هستند.

وی افزود: در حال حاضر محورهای غیرشریانی سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت)، پونل–خلخال، خوانسار–بوئین‌میاندشت و شاهین‌دژ–تکاب نیز مسدود اعلام شده‌اند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: محور گنجنامه–تویسرکان نیز به دلیل شرایط فصلی دارای انسداد است و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از طریق منابع رسمی از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت احتیاط، تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.

