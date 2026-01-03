به گفته فرماندار مریوان، هیچ‌گونه کمبود کالای اساسی در سطح شهرستان وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با هماهنگی کامل، شرایط دسترسی آسان و عادلانه شهروندان به اقلام ضروری را فراهم کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نژاد جهانی روز شنبه در بازدید از بازار مریوان، اظهارکرد:  طی چند روز آینده، ۷۰ تن برنج تنظیم بازار در سطح شهرستان توزیع خواهد شد تا بخشی از نیاز شهروندان تأمین و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

وی وضعیت تأمین و توزیع اقلام مصرفی، نحوه قیمت‌گذاری کالا‌ها و میزان نظارت بر بازار را مورد بررسی قرار داد.

جهانی بر لزوم نظارت مستمر و دقیق بر بازار تأکید کرد و خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه‌های نظارتی با هرگونه تخلف، گران‌فروشی و احتکار شد.

فرماندار مریوان با تأکید بر تأمین به‌موقع و کافی کالا‌های اساسی، بیان کرد: هیچ‌گونه کمبود کالای اساسی در سطح شهرستان وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با هماهنگی کامل، شرایط دسترسی آسان و عادلانه شهروندان به اقلام ضروری را فراهم کنند.

در این بازدید، اعضای ستاد تنظیم بازار گزارشی از روند توزیع کالاها، وضعیت ذخایر اقلام اساسی و اقدامات نظارتی انجام‌شده ارائه کردند.

برچسب ها: کردستان ، مریوان کردستان ، تنظیم بازار
خبرهای مرتبط
کاهش دە درصدی سرقت در سنندج /ضرورت ساماندهی معتادین و صنوف آلاینده
با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان:
دادستان جدید شهرستان سقز معرفی شد
نجات مسافران در راه‌مانده اولویت امدادرسانی‌ها در کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
با همبستگی،نقشه‌های دشمنان را خنثی می‌کنیم