باشگاه خبرنگاران جوان - نژاد جهانی روز شنبه در بازدید از بازار مریوان، اظهارکرد: طی چند روز آینده، ۷۰ تن برنج تنظیم بازار در سطح شهرستان توزیع خواهد شد تا بخشی از نیاز شهروندان تأمین و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

وی وضعیت تأمین و توزیع اقلام مصرفی، نحوه قیمت‌گذاری کالا‌ها و میزان نظارت بر بازار را مورد بررسی قرار داد.

جهانی بر لزوم نظارت مستمر و دقیق بر بازار تأکید کرد و خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه‌های نظارتی با هرگونه تخلف، گران‌فروشی و احتکار شد.

فرماندار مریوان با تأکید بر تأمین به‌موقع و کافی کالا‌های اساسی، بیان کرد: هیچ‌گونه کمبود کالای اساسی در سطح شهرستان وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با هماهنگی کامل، شرایط دسترسی آسان و عادلانه شهروندان به اقلام ضروری را فراهم کنند.

در این بازدید، اعضای ستاد تنظیم بازار گزارشی از روند توزیع کالاها، وضعیت ذخایر اقلام اساسی و اقدامات نظارتی انجام‌شده ارائه کردند.