باشگاه خبرنگاران جوان - دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز شنبه به وقت محلی در نامهای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رئیس دورهای شورای امنیت، «در ششمین سالگرد ترور بزدلانه سپهبد شهید قاسم سلیمانی بهدست ایالات متحده آمریکا که از فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و چهرهای محوری در مبارزه با سازمانهای تروریستی از جمله داعش بودند»، بر پیامدهای حقوقی و مسئولیت قطعی و غیرقابل تردید ایالات متحده در ارتکاب چنین عمل مجرمانه و غیرقانونی تاکید کرد.
ایروانی تصریح کرد: این اقدام عمدی و غیرقانونی علیه مقام عالیرتبه دولت دارای حاکمیت و عضو سازمان ملل متحد که نقشی محوری در مبارزه با تروریسم در منطقه ایفا میکرد، نقض فاحش حقوق بینالملل، از جمله منشور ملل متحد و تخطیای سنگین از تعهدات بینالمللی آمریکا بهشمار میرود. علاوه بر این، چنین جنایتی مصداق بارز یک اقدام آشکار و شنیع تجاوزکارانه و متخلفانه بینالمللی ذیل حقوق بینالملل است که مسئولیت بینالمللی کامل، صریح و غیرقابل انکار ایالات متحده را بههمراه دارد.
سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: هرگونه ادعای دفاع مشروع، ضرورت یا فوریت که هیچیک هرگز اثبات یا مستند نگردیده است، فاقد هرگونه مبنای حقوقی است؛ تحت هیچ شرایطی نمیتوان این اقدام تروریستی آشکار را توجیه کرد. ترور یک مقام عالیرتبه نظامی دولت دارای حاکمیت، رویهای بهغایت خطرناک ایجاد کرده است که بهطور بنیادین قاعده منع توسل به زور را تضعیف کرده و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همچنین گفت: متاسفانه، انفعال جامعه بینالمللی صرفا موجب وقیحتر شدن آمریکا شده است.
متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در ششمین سالگرد ترور بزدلانه سپهبد شهید قاسم سلیمانی بهدست ایالات متحده آمریکا که از فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و چهرهای محوری در مبارزه با سازمانهای تروریستی از جمله داعش بودند، مایلم بار دیگر بر پیامدهای حقوقی و مسئولیت قطعی و غیرقابل تردید ایالات متحده در ارتکاب چنین عمل مجرمانه و غیرقانونی تأکید نمایم.
همانگونه که در مکاتبات رسمی جمهوری اسلامی ایران خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۲۰ تاکنون مستند شده است، از جمله نامههای مورخ ۳، ۷ و ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ و نیز مکاتبات ۳ ژانویه ۲۰۲۲، ۳ ژانویه ۲۰۲۳، ۲ ژانویه ۲۰۲۴ و ۲ ژانویه ۲۰۲۵، سپهبد سلیمانی و همراهان ایشان در حالی که در چارچوب سفری رسمی به جمهوری عراق در این کشور بهسر میبردند، در جریان حمله مسلحانه عامدانه، از پیش طراحیشده و برنامهریزیشده ایالات متحده آمریکا در فرودگاه بینالمللی بغداد، که بنا بر دستور علناً اعلامشده رئیسجمهور وقت ایالات متحده در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۰ انجام گرفت، بهطور هدفمند ترور شدند.
این اقدام عمدی و غیرقانونی علیه مقام عالیرتبه دولت دارای حاکمیت و عضو سازمان ملل متحد که نقشی محوری در مبارزه با تروریسم در منطقه ایفا میکرد، نقض فاحش حقوق بینالملل، از جمله منشور ملل متحد و تخطیای سنگین از تعهدات بینالمللی آمریکا بهشمار میرود. افزون بر این، چنین جنایتی مصداق بارز یک اقدام آشکار و شنیع تجاوزکارانه و متخلفانه بینالمللی ذیل حقوق بینالملل است که مسوولیت بینالمللی کامل، صریح و غیرقابل انکار ایالات متحده را بههمراه دارد.
افزون بر این، این اقدام تروریستی بزدلانه مصداق سلب خودسرانه حق حیات بوده و نقض آشکار و فاحش از حقوق بینالملل بشر، از جمله ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار میرود که خودِ آمریکا نیز از دولتهای عضو آن بهشمار میرود. هرگونه ادعای دفاع مشروع، ضرورت یا فوریت که هیچیک هرگز اثبات یا مستند نگردیده است، فاقد هرگونه مبنای حقوقی است؛ تحت هیچ شرایطی نمیتوان این اقدام تروریستی آشکار را توجیه کرد. ترور یک مقام عالیرتبه نظامیِ دولتِ دارای حاکمیت، رویهای بهغایت خطرناک ایجاد کرده است که بهطور بنیادین قاعده منع توسل به زور را تضعیف نموده و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود.
متاسفانه، انفعال جامعه بینالمللی صرفاً موجب وقیحتر شدن آمریکا شده است. ایالات متحده در نقض آشکار ماده ۲ بند (۴) منشور ملل متحد، بار دیگر از طریق مشارکت مستقیم در و حمایت از جنگ تجاوزکارانه رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، در ژوئن ۲۰۲۵ بهصورت غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران متوسل به زور شد. این اقدامات غیرقانونی شامل حملات علیه غیرنظامیان، زیرساختهای غیرنظامی و تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود که به شهادت بیش از ۱۱۰۰ انسان بیگناه انجامید. این جنگ تجاوزکارانه بیش از پیش مؤید الگوی مستمر بیاعتنایی به حقوق بینالملل است و نشان میدهد که رفتار خودِ آمریکا تهدیدی واقعی و مستمر علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی محسوب میشود. عادیسازی یا تحمل چنین اعمال مجرمانهای، بنیانهای اساسی نظم حقوقی بینالمللی را که سازمان ملل متحد بر آن استوار است، بهشدت تضعیف خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق خود وفق حقوق بینالملل، مدتهاست پیگیریها و اقدامات لازم را از طریق تمامی مجاری موجودِ حقوقی، سیاسی و قضایی در سطوح ملی و بینالمللی آغاز و دنبال کرده و میکند تا پاسخگویی کامل تمامی مرتکبان، آمران و معاونان این اعمال شنیع، غیرقانونی و تروریستی تجاوزکارانه تضمین گردد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد. موقع را مغتنم شمرده، احترامات فائقه را تجدید مینماید.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد