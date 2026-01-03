ایگور سرگیف مهاجم تیم ملی ازبکستان برای انجام تست‌های پزشکی روز یکشنبه به تهران می‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس مذاکرات مثبتی با سرگیف  مهاجم تیم ملی ازبکستان انجام داده است و این بازیکن قرار است روز یکشنبه به تهران بیاد تا تست های پزشکی را در مرکز ایفمارک انجام بدهد و اگر مشکلی نبود با سرخپوشان قرارداد امضا کند.

سرگیف بعد از انجام کارهای قراردادیش با پرسپولیس همراه کاروان تیم به اردوی قطر می رود تا در تمرینات سرخپوشان حاضر شود و اوسمار او را در تمرینات مورد ارزیابی قرار بدهد. 

به هر حال سرگیف در شرایط بازی قرار دارد و لازم نیست سرخپوشان مدت ها صبر کنند تا او به فرم ایده آلش برگردد.  

باشگاه پرسپولیس قصد دارد سریع لیست نفراتش را برای نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال تکمیل کند تا همه خریدها در اردوی قطر فرصت هماهنگی را  پیدا کنند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
انصاری:
نتایج نیم فصل اول پرسپولیس می‌توانست بهتر باشد
علت انصراف پرسپولیس از جذب مهاجم برزیلی مشخص شد
نگاهی به سرنوشت قهرمان نیم فصل در ادوار لیگ برتر فوتبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایگور سرگیف پرسپولیسی می‌شود
علت انصراف پرسپولیس از جذب مهاجم برزیلی مشخص شد
نگاهی به سرنوشت قهرمان نیم فصل در ادوار لیگ برتر فوتبال
نتایج نیم فصل اول پرسپولیس می‌توانست بهتر باشد
دست رد مهدی قایدی به سینه باشگاه تراکتور
خرید جدید پرسپولیس به تهران می‌آید
آخرین اخبار
خرید جدید پرسپولیس به تهران می‌آید
نتایج نیم فصل اول پرسپولیس می‌توانست بهتر باشد
علت انصراف پرسپولیس از جذب مهاجم برزیلی مشخص شد
دست رد مهدی قایدی به سینه باشگاه تراکتور
نگاهی به سرنوشت قهرمان نیم فصل در ادوار لیگ برتر فوتبال
ایگور سرگیف پرسپولیسی می‌شود
اصفهان به مقام قهرمانی رسید
پهلوان ایران در سال ۱۴۰۴ مشخص شد
هدایتی: رأی بیرانوند تا ۴ ماه دیگر اعلام می‌شود
بازگشت سید جلال حسینی به پرسپولیس منتفی شد
وزیر ورزش: رای دوومیدانی‌کاران ما در کره باید تغییر کند
پیروانی، احمدزاده و اوریه از پرسپولیس جدا شدند
موسوی: امکان دارد بیرانوند جام‌جهانی را از دست بدهد!
علوی: بازی تدارکاتی تیم ملی با یکی از تیم‌های ملی مطرح دنیا قطعی شد
برپایی اردوی نیم فصل پرسپولیس در کمپ اسپایر قطر
پیشنهاد مالی سنگین تراکتور به شهریار مغانلو/ هایجک جدید از پرسپولیس رقم می‌خورد