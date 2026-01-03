باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس مذاکرات مثبتی با سرگیف مهاجم تیم ملی ازبکستان انجام داده است و این بازیکن قرار است روز یکشنبه به تهران بیاد تا تست های پزشکی را در مرکز ایفمارک انجام بدهد و اگر مشکلی نبود با سرخپوشان قرارداد امضا کند.

سرگیف بعد از انجام کارهای قراردادیش با پرسپولیس همراه کاروان تیم به اردوی قطر می رود تا در تمرینات سرخپوشان حاضر شود و اوسمار او را در تمرینات مورد ارزیابی قرار بدهد.

به هر حال سرگیف در شرایط بازی قرار دارد و لازم نیست سرخپوشان مدت ها صبر کنند تا او به فرم ایده آلش برگردد.

باشگاه پرسپولیس قصد دارد سریع لیست نفراتش را برای نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال تکمیل کند تا همه خریدها در اردوی قطر فرصت هماهنگی را پیدا کنند.