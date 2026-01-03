براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش کیفی هوای کشور منتهی به ساعت ۹:۳۰ صبح امروز، شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهرهای خرمشهر ۱۶۰ و کارون۱۵۲ میکرو گرم بر متر مکعب در محدوده قرمز ( ناسالم برای همه گروه‌ها) قرار دارد.

همچنین، شاخص آلودگی هوا در شهرهای آغاجری۱۴۳، امیدیه ۱۰۳، اهواز ۱۲۸، بهبهان۱۱۵، دشت آزادگان۱۴۳، شوش ۱۱۵، شوشتر۱۲۷، ماهشهر ۱۲۱ و هندیجان ۱۲۲ میکروگرم بر متر مکعب میکرو گرم بر مترمکعب و در محدوده نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) گزارش شده است.

در این شرایط، به افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود از فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

همچنین، شاخص کیفی هوا در ۹ شهر دیگر خوزستان از جمله آبادان، اندیمشک، اندیکا، اهواز ، ایذه، باغملک ، دزفول، رامهرمز شادگان، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی و هویزه در محدوده "قابل قبول" (زرد) گزارش شده است.

یادآوری: شاخص کیفیت هوا (AQI) از صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای "پاک"، ۵۱ تا ۱۰۰ "قابل قبول"، ۱۰۱ تا ۱۵۰ "ناسالم برای گروه‌های حساس" (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ "ناسالم برای همه" (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ "بسیار ناسالم" و ۳۰۱ تا ۵۰۰ "خطرناک" است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور