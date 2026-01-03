باشگاه خبرنگاران جوان - رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی روز شنبه از وقوع انفجارهای قوی در مناطقی از کارکاس، پایتخت ونزوئلا خبر میدهند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته حداقل هفت انفجار و پرواز هواپیماها در ارتفاع کم در حدود ساعت ۲ بامداد به وقت محلی در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، شنیده شد.
دولت ونزوئلا هنوز درباره این اتفاق اظهارنظر نکرده است.
طبق این گزاش، این رویدادها در حالی رخ میدهد که ارتش آمریکا طی روزهای اخیر قایقهایی را که ادعا کرده در قاچاق مواد مخدر نقش دارند، هدف قرار داده است.
روز جمعه، ونزوئلا اعلام کرد که آماده مذاکره با آمریکا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر است. «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا همچنین گفت که آمریکا تلاش میکند دولت این کشور را تغییر دهد و از طریق فشارهای چندماهه که از استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در دریای کارائیب در ماه اوت آغاز شد به ذخایر عظیم نفت ونزوئلا دسترسی پیدا کند.
طبق تصاویر منتشر شده، انفجارهایی در کاراکاس همزمان با پرواز بالگردهایی که گفته شده آمریکایی هستند، به وقوع پیوسته و ستونهایی از دود در برخی مناطق به چشم میخورد.
یورونیوز نیز گزارش داد؛ برق منطقه جنوبی کاراکاس، نزدیک یک پایگاه نظامی بزرگ، قطع شده است.
خبرنگار الجزیره در کاراکاس خبر داده صدای پرواز جنگندهها بر فراز پایتخت ونزوئلا شنیده میشود.
خبرگزاری رویترز نیز نوشته برق منطقهای در نزدیکی یک پایگاه نظامی در جنوب پایتخت ونزوئلا قطع شده است.
شبکه راشاتودی از حملات آمریکا به کاراکاس و یک پایگاه نیروی دریایی ارتش ونزوئلا خبر داده است.
خبرنگار شبکه المیادین در کاراکاس خبر داده چندین منطقه و پایگاه نظامی هدف حملات هوایی قرار گرفتند و در پی آن برق و خدمات اینترنت قطع شده است.
او همچنین گفته حملات هوایی که شمار آنها به حدود هشت مورد میرسد، قلب پایتخت و چندین منطقه دیگر را هدف قرار داده است.
خبرنگار المیادین در کاراکاس گزارش داده که حملات هوایی فقط به پایتخت محدود نبوده و مناطق دیگر و همچنین پایگاههای نظامی نیز هدف قرار گرفتهاند.
یک منبع نظامی ونزوئلایی به شبکه المیادین گفته است که چندین نقطه نظامی در کشور هدف حمله قرار گرفتهاند. او همچنین اعلام کرده که بیانیه رسمی دولت ونزوئلا طی دقایق آینده منتشر خواهد شد.
نیویورکتایمز نوشته یک سخنگوی ارتش آمریکا تأیید کرده که گزارشهایی درباره انفجارها در کاراکاس دریافت شده اما هیچ توضیحی درباره نقش احتمالی آمریکا در این ماجرا ارائه نکرده است.
«گوستاوو پترو» رئیسجمهور کلمبیا در واکنش به این حملات نوشت: همین الان دارند کاراکاس را بمباران میکنند؛ این باید هشداری برای تمام جهان باشد. دارند با موشک حمله میکنند. سازمان کشورهای آمریکایی و سازمان ملل باید فوراً تشکیل جلسه دهند.
شبکه سیبیاس خبر داده «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا دستور حملات به تأسیساتی در داخل ونزوئلا از جمله تاسیسات نظامی را صادر کرده است.
نیویورکتایمز اما خبر داده کاخ سفید از اظهارنظر درباره انفجارها در ونزوئلا خودداری میکند.
الجزیره به نقل از «نیکلاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا نوشته که کاراکاس تحت حملات موشکی قرار گرفته است.
شبکه فاکسنیوز اما خبر داده حملات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا در حال انجام است.
دولت ونزوئلا در بیانیهای که توسط «ایوان خیل» وزیر خارجه این کشور اعلام شده، حملات صورتگرفته علیه این کشور را «تجاوزی آشکار و نقض صریح منشور سازمان ملل» توصیف کرده و هشدار داده که این اقدامات، صلح و ثبات بینالمللی را تهدید میکند.
به گفته وزیر خارجه ونزوئلا، دولت ونزوئلا قاطعانه هرگونه حمله به خاک کشور را رد میکند و تأکید دارد که این عملیات نظامی، تلاشی برای تغییر نظام حاکم است؛ تلاشی که به گفته او «همانند همه تلاشهای گذشته شکست خواهد خورد».
مقام دیپلماتیک ونزوئلا در ادامه اعلام کرد که ایالات متحده پشت حملات اخیر قرار دارد؛ حملاتی که محلههای مسکونی، زیرساختها، و همچنین اهداف نظامی و غیرنظامی از جمله مرکز شهر کاراکاس را هدف قرار دادهاند.
وی افزود مادورو دستور فعالسازی کامل طرحهای دفاع ملی در سراسر کشور، اعلام وضعیت فوقالعاده، آغاز مرحله «مبارزه مسلحانه» در پاسخ به تجاوز و استقرار فوری تمامی نیروهای دفاع مردمی در سراسر ونزوئلا را صادر کرده است.
ایوان خیل تاکید کرده ونزوئلا حق دفاع مشروع از مردم، سرزمین و حاکمیت خود را محفوظ میداند و آنچه رخ میدهد «تجاوز مستقیم امپریالیسم آمریکا» است که با هدف تصاحب منابع استراتژیک کشور، بهویژه نفت و گاز انجام شده است.
او همچنین از تمام نیروهای ملی خواست تا برای اجرای برنامههای بسیج عمومی آماده شوند و اعلام کرد که دولت ونزوئلا شکایتهای رسمی را به شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای منطقهای و بینالمللی ارائه خواهد کرد.
«اوو مورالس» رئیسجمهور پیشین بولیوی در صفحه خود در ایکس نوشت: ما با شدیدترین لحن، بمباران ایالات متحده علیه ونزوئلا را رد و محکوم میکنیم. این یک تجاوز امپریالیستی وحشیانه است که حاکمیت ونزوئلا را نقض میکند.
او همچنین با ابراز همبستگی با مردم ونزوئلا در مقاومت علیه آمریکا نوشت: ونزوئلا تنها نیست!