مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از صدور ۱۸۳ فقره گواهی بهداشتی گیاهی برای صادرات بیش از ۴ هزار تن محصولات کشاورزی از پست قرنطینه گیاهی بندر امیرآباد در آذرماه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  – سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از صدور ۱۸۳ فقره گواهی بهداشتی گیاهی برای صادرات بیش از ۴ هزار تن محصولات کشاورزی از پست قرنطینه گیاهی بندر امیرآباد در آذرماه امسال خبر داد و گفت: این محموله‌های صادراتی شامل ۳۳۷۰ تن کیوی، ۵۵۰ تن پرتقال، ۱۳۰ تن توتون و ۴۸ تن نارنگی بوده که به کشور‌های روسیه، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان صادر شده است.

او با اشاره به فرآیند نظارتی انجام‌شده، افزود: تمامی محموله‌ها پس از انجام بررسی‌های دقیق کارشناسان قرنطینه گیاهی و اطمینان از عاری بودن از آلودگی به عوامل خسارتزای گیاهی، موفق به دریافت گواهی بهداشتی گیاهی شدند.

مدیرجهاد کشاورزی بهشهر این میزان صادرات را نشان‌دهنده کیفیت بالای محصولات کشاورزی استان مازندران دانست و گفت: استقبال و اعتماد بازار‌های هدف به محصولات کشاورزی منطقه، نقش مهمی در ارزآوری، توسعه صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی بخش کشاورزی دارد.

