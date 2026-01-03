دموکرات ایالت دلاور اظهارات مداخله‌جویانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور ایران را یک «تهدید توخالی» دیگر شبیه تهدید تصرف کانادا خواند.

این سناتور ایالت دلاور بامداد شنبه در مصاحبه با شبکه «ام‌اس ناو» اظهار کرد: یکی از نگران‌کننده‌ترین و خطرناک‌ترین چیز‌هایی که ترامپ انجام می‌دهد همین توییت‌های غیرمنطقی ساعت سه بامداد است.

این سناتور عضو کمیته روابط خارجی سنا این سوال را مطرح کرد: اگر مسئول هدایت ارتش آمریکا و اجرای دستورات فرمانده کل قوای ما بودید، در مورد این توییت که «ما آماده و مهیای حمایت از معترضان در ایران هستیم» چه نتیجه‌ای می‌گرفتید؟

کونز افزود، این وعده اقدام در نظر رهبران دنیا «یک تهدید توخالی دیگر» شبیه سایر «تهدید‌های ترامپ در مورد تصرف گرینلند، پاناما یا کاناداست.»

این سناتور تاکید کرد: صادقانه می‌گویم که این بدان معناست که رهبران دنیا از توییتی که قرار است امشب ساعت سه بامداد بزند، یا می‌ترسند یا به ما می‌خندند.

رئیس جمهور آمریکا که مدعی پایان دادن به هشت جنگ و در پی کسب جایزه صلح نوبل است، در روز‌های اخیر همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی، اظهاراتی مداخله‌جویانه علیه ایران به بهانه حمایت از ایرانیان و نیز بازسازی تاسیسات هسته‌ای و موشکی تهران داشته است.

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و ابومهدی المهندس به همراه هشت نفر دیگر بامداد جمعه ۱۳ دی ۹۸ در مسیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی کاخ سفید و به دستور «دونالد ترامپ» در دور اول ریاست جمهوری آمریکا و با شلیک از پهپاد‌های ارتش این کشور به شهادت رسیدند.

در پی این اقدام تروریستی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه پایگاه آمریکایی «عین‌الاسد» در استان «الانبار» عراق را با چندین موشک هدف قرار داد.

ترامپ با مادورو مذاکره کند

کونز در مصاحبه با شبکه «ام‌اس ناو» به تنش‌ها در منطقه کارائیب نیز پرداخت گفت که ترامپ به طرز خطرناکی ایالات متحده را به درگیری با ونزوئلا می‌کشاند و عاقلانه آن است که با کاراکاس وارد مذاکره شود.

این سناتور ایالت دلاور اظهار کرد، ترامپ هر چند شعار «آمریکا اول» می‌دهد، اما اقداماتش دقیقا خلاف آن است.

وی افزود: ترامپ با شعار کاهش هزینه‌ها، سلامت دوباره آمریکا و پرهیز از جنگ‌های جدید احمقانه در خارج از کشور در انتخابات حاضر شد. اما در هر سه مورد شکست خورده است.

وی هشدار داد: ترامپ بدون آنکه یک سیاست روشن یا مسیری واضح پیش رو داشته باشد، به درگیری با یکی از توانمندترین رژیم‌های اقتدارگرای نیمکره ما نزدیک می‌شود.

سناتور کونز در باره انگیزه‌های دولت آمریکا از تقابل با ونزوئلا گفت: آیا به دسترسی به نفت مربوط می‌شود؟ این چیزی است که ترامپ درباره آن صحبت کرده و سوزی ویلز رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید هم از تغییر رژیم صحبت کرده است.

وی با اشاره به آمادگی نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا برای مذاکره از ترامپ خواست که پیشنهاد مادورو را بپذیرد. وی افزود: شاید این همان راه خروجی است که ترامپ به آن نیاز دارد.

