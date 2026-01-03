باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی این سخنان را پس از نماز جمعه در شهر استانبول بیان کرده است.
اردوغان افزود که نتانیاهو به دلیل آنچه در غزه و فلسطین رخ میدهد «از پیامدها مصون نخواهد ماند» و بار دیگر بر حمایت ثابت آنکارا از مسئله فلسطین تأکید کرد.
وی با اشاره به صحنههای همبستگی با فلسطین در ابتدای سال ۲۰۲۶ در کشورش بهویژه بر روی پل گالاتا، گفت: این صحنهها نشان میدهد که فلسطینیان تنها نیستند.
رئیسجمهور ترکیه تأکید کرد: رنج کودکان غزه در وجدان انسانی باقی خواهد ماند و دعای مظلومان مسئولان این وضعیت را رها نخواهد کرد.
اردوغان افزود: ترکیه به ارسال کمکهای انسانی به غزه ادامه میدهد و بر ثبات موضع حمایتی خود از فلسطین پایبند است.
وی همچنین از تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در روز دوشنبه آینده خبر داد تا درباره پرونده فلسطین و بحران اوکراین گفتوگو کند.
اردوغان در بخش پایانی سخنانش به موضوع داخلی ترکیه پرداخت و افزود: وضعیت اقتصاد ترکیه رو به بهبود است، نرخ تورم کاهش یافته و بازسازی مناطق زلزلهزده همچنان ادامه دارد.
منبع: ایرنا