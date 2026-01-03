کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت کلمبیا در یک بیانیه رسمی با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تحولات اخیر در ونزوئلا، هرگونه اقدام نظامی یکجانبه را رد کرده و خواستار کاهش فوری تنشها و حفظ صلح و ثبات در منطقه شد.
در بیانیهای که گوستاوو پترو رئیس جمهوری کلمبیا پس حمله آمریکا به ونزوئلا در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آمده است: «دولت جمهوری کلمبیا با نگرانی عمیق گزارشهای مربوط به وقوع انفجارها و فعالیتهای هوایی غیرمعمول ثبتشده در ساعات اخیر در جمهوری بولیواری ونزوئلا، و همچنین تشدید متعاقب تنشها در منطقه را دنبال میکند.»
این بیانیه افزود: کلمبیا بر تعهد قاطع خود به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد تأکید میکند؛ بهویژه احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، ممنوعیت استفاده یا تهدید به استفاده از زور، و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی. در همین راستا، دولت کلمبیا هرگونه اقدام نظامی یکجانبهای را که میتواند اوضاع را وخیمتر کرده یا جان غیرنظامیان را به خطر اندازد، رد میکند.
این کشور موضعی مبتنی بر حفظ صلح منطقهای اتخاذ کرده و با فراخوانی فوری به کاهش تنشها، از همه طرفهای درگیر میخواهد از اقداماتی که به تشدید رویارویی منجر میشود خودداری کرده و گفتوگو و مسیرهای دیپلماتیک را در اولویت قرار دهند.
بهصورت پیشگیرانه، دولت ملی کلمبیا تدابیری را برای حفاظت از غیرنظامیان، حفظ ثبات در مرز کلمبیا–ونزوئلا و رسیدگی به نیازهای احتمالی انسانی یا مهاجرتی اتخاذ کرده است؛ این اقدامات با هماهنگی مقامهای محلی و نهادهای ذیصلاح انجام میشود.
وزارت امور خارجه کلمبیا موظف است کانالهای دیپلماتیک را با دولتهای درگیر باز نگه دارد و در مجامع چندجانبه و منطقهای مرتبط، ابتکارهایی را برای راستیآزمایی عینی رویدادها و حفظ صلح و امنیت منطقهای پیگیری کند.
جمهوری کلمبیا بار دیگر بر این باور خود تأکید میکند که صلح، احترام به حقوق بینالملل و حفاظت از جان و کرامت انسانی باید بر هرگونه رویارویی مسلحانهای اولویت داشته باشد. باشد که بولیوار، مردم ونزوئلا و مردم آمریکای لاتین را حفظ کند.
منبع: ایرنا