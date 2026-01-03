کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت کلمبیا در یک بیانیه رسمی با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تحولات اخیر در ونزوئلا، هرگونه اقدام نظامی یک‌جانبه را رد کرده و خواستار کاهش فوری تنش‌ها و حفظ صلح و ثبات در منطقه شد.

در بیانیه‌ای که گوستاوو پترو رئیس جمهوری کلمبیا پس حمله آمریکا به ونزوئلا در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آمده است: «دولت جمهوری کلمبیا با نگرانی عمیق گزارش‌های مربوط به وقوع انفجارها و فعالیت‌های هوایی غیرمعمول ثبت‌شده در ساعات اخیر در جمهوری بولیواری ونزوئلا، و همچنین تشدید متعاقب تنش‌ها در منطقه را دنبال می‌کند.»

این بیانیه افزود: کلمبیا بر تعهد قاطع خود به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد تأکید می‌کند؛ به‌ویژه احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، ممنوعیت استفاده یا تهدید به استفاده از زور، و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی. در همین راستا، دولت کلمبیا هرگونه اقدام نظامی یک‌جانبه‌ای را که می‌تواند اوضاع را وخیم‌تر کرده یا جان غیرنظامیان را به خطر اندازد، رد می‌کند.

این کشور موضعی مبتنی بر حفظ صلح منطقه‌ای اتخاذ کرده و با فراخوانی فوری به کاهش تنش‌ها، از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد از اقداماتی که به تشدید رویارویی منجر می‌شود خودداری کرده و گفت‌وگو و مسیرهای دیپلماتیک را در اولویت قرار دهند.

به‌صورت پیشگیرانه، دولت ملی کلمبیا تدابیری را برای حفاظت از غیرنظامیان، حفظ ثبات در مرز کلمبیا–ونزوئلا و رسیدگی به نیازهای احتمالی انسانی یا مهاجرتی اتخاذ کرده است؛ این اقدامات با هماهنگی مقام‌های محلی و نهادهای ذی‌صلاح انجام می‌شود.

وزارت امور خارجه کلمبیا موظف است کانال‌های دیپلماتیک را با دولت‌های درگیر باز نگه دارد و در مجامع چندجانبه و منطقه‌ای مرتبط، ابتکارهایی را برای راستی‌آزمایی عینی رویدادها و حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای پیگیری کند.

جمهوری کلمبیا بار دیگر بر این باور خود تأکید می‌کند که صلح، احترام به حقوق بین‌الملل و حفاظت از جان و کرامت انسانی باید بر هرگونه رویارویی مسلحانه‌ای اولویت داشته باشد. باشد که بولیوار، مردم ونزوئلا و مردم آمریکای لاتین را حفظ کند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: کلمبیا ، حمله به ونزوئلا ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
بیانیه وزارت خارجه ایران در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
نامه ایران به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی تهدیدات جدید ترامپ
تیراندازی مجدد نظامیان صهیونیست در نزدیکی مقر یونیفل در جنوب لبنان
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ تصویری از مادورو را در ناو آمریکایی منتشر کرد
رئیس ستاد ارتش آمریکا جزئیات عملیات بازداشت مادورو را تشریح کرد
ترامپ: فعلا ونزوئلا را اداره می‌کنیم
معاون رئیس جمهور ونزوئلا: مستعمره هیچ کشوری نخواهیم شد
شورای امنیت درباره حمله به ونزوئلا تشکیل جلسه می‌دهد
ونزوئلا خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شد
خیز ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا
پکن: حمله آمریکا به یک کشور مستقل نقض آشکار منشور سازمان ملل است
شهردار نیویورک حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
روسیه حضور معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در مسکو را تکذیب کرد
آخرین اخبار
شهردار نیویورک حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
معاون رئیس جمهور ونزوئلا: مستعمره هیچ کشوری نخواهیم شد
سانچز: اسپانیا مادورو را قبول ندارد، اما تجاوز را هم نمی‌پذیرد
رئیس ستاد ارتش آمریکا جزئیات عملیات بازداشت مادورو را تشریح کرد
خیز ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا
ترامپ: فعلا ونزوئلا را اداره می‌کنیم
ترامپ تصویری از مادورو را در ناو آمریکایی منتشر کرد
شورای امنیت درباره حمله به ونزوئلا تشکیل جلسه می‌دهد
پکن: حمله آمریکا به یک کشور مستقل نقض آشکار منشور سازمان ملل است
ونزوئلا خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شد
روسیه حضور معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در مسکو را تکذیب کرد
برزیل خواستار واکنش قوی سازمان ملل به عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا شد
ترامپ: در حال تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی برای ونزوئلا هستیم
جزئیات بازداشت «نیکولاس مادورو» و همسرش به روایت الجزیره؛ ونزوئلا در انتظار مرحله‌ای جدید از تنش
تهدید پوشالی ترامپ: شمشیری دو لبه بر گردن منافع آمریکا
شهید سلیمانی: نماد جاودان مقاومت
سقوط نقاب؛ قمار خونین ابوظبی در منطقه
انگلیس: در عملیات آمریکا علیه ونزوئلا دخالتی نداشتیم
ای‌بی‌سی نیوز: مادورو در حال انتقال به نیویورک است‌
کوبا حمله «جنایتکارانه» آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
انصارالله: تجاوز علیه ونزوئلا نشان دهنده سطح وحشی‌گری آمریکاست
روسیه: حملات آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا ناپدید شدن مادورو را تایید کرد
سناتور آمریکایی: مادورو را برای محاکمه بازداشت کردیم
چین نسبت به هرگونه اقدامی درمورد تایوان هشدار داد
اتحادیه اروپا: تحولات ونزوئلا را زیر نظر داریم
هیچ سند معتبری درباره ربایش مادورو وجود ندارد
استقرار نیرو‌های نظامی کلمبیا در مرز‌های مشترک با ونزوئلا
حنظله: تلفن همراه آیلت شاکد را هک کردیم
وزیر دفاع ونزوئلا: از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد