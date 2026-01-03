باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- روناک حسینی اظهار کرد: پیرو هشدار هواشناسی سطح نارنجی تا امروز در اکثر نقاط استان به خصوص نیمه غربی بارش برف و باران عمدتاً برف، مه و کاهش دید، وزش باد گاهی شدید و در ارتفاعات بارش برف و کولاک پیش بینی میشود.
وی افزود: طی مدت فعالیت این سامانه بارشی امکان وقوع بهمن در ارتفاعات و داشتههای برفگیر وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان کردستان گفت: از بعدازظهر شنبه تا پایان هفته آتی جو استان پایدار و آرام خواهد بود.
حسینی ادامه داد: متعاقب خروج سامانه بارشی از امروز تا اواسط هفته نفوذ توده هوای سرد کاهش قابل ملاحظه دما و شرایط یخبندان در کل استان به ویژه برای صبح یکشنبه پیش بینی میشود.
وی خاطرنشان کرد: در شبانهروز گذشته زرینه با دمای منفی پنج درجه سردترین و سلین با دمای ۲۰ درجه گرمترین نقاط استان کردستان بودند.