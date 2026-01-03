باشگاه خبرنگاران جوان - مدارک‌ روزافزون نشان می‌دهند که خلاقیت یکی از بهترین رازهای سلامتی است. از تماشای تئاتر زنده گرفته تا یک استراحت کوتاه برای کاردستی، از مواردی هستند که می‌توانند به زندگی سالم‌تر و طولانی‌تر کمک کنند.

روزانه تحت خیل عظیمی از توصیه‌هایی همچون مصرف شکر را کم کنید، ورزش کنید، سیگار نکشید، سبزیجات بخورید، مکمل‌ها را مصرف کنید، استرس نداشته باشید و خوب بخوابید، مواجه می‌شویم. اما یک توصیه مهم درباره سلامت وجود دارد که احتمالا تاکنون کسی به شما نگفته است. این شاید لذت‌بخش‌ترین توصیه سلامتی باشد و داده‌ها هم نشان می‌دهند که هنر می‌تواند اثر فوق‌العاده‌ای روی ما داشته باشد.

به نقل از نیوساینتیست، در چند دهه گذشته شواهدی جمع‌آوری شده که نشان می‌دهد خلاق‌تر بودن، به طرز معجزه‌آسایی برای سلامتی ما مفید است. برنامه‌های هنری در سراسر جهان وارد حوزه مراقبت‌های بهداشتی شده‌اند و نتایج شگفت‌انگیزی داشته‌اند؛ از موسیقی در اتاق عمل که نیاز به آرام‌بخش‌ها و داروهای ضد اضطراب را کاهش می‌دهد، تا برنامه‌های رقص که به بیماران پارکینسون کمک می‌کند راحت‌تر راه بروند.

اما هنر فقط برای وقتی که بیماریم مناسب نیست. درست کردن کاردستی، آواز خواندن، تئاتر، رقص، خواندن، نوشتن و نقاشی به خودی خود برای سلامت ما مفید هستند، حتی اگر به سلامت‌مان فکر نکنیم. با استفاده از روش‌های آماری پیشرفته می‌توانیم رابطه طولانی‌مدت بین هنر و سلامت را بررسی کنیم. نتایج شگفت‌انگیز هستند: افرادی که بیشتر در کارهای هنری شرکت می‌کنند، نمایش‌های هنری می‌بینند و به مراکز فرهنگی سر می‌زنند، در طول سال‌ها و دهه‌ها شادتر و راضی‌تر از زندگی خود هستند.

کودکانی که با هنر بیشتر درگیرند، خطر ابتلا به افسردگی در نوجوانی در آنها کاهش می‌یابد. بزرگسالان بالای ۵۰ سال که به کنسرت، تئاتر یا موزه می‌روند، تقریبا نصف افراد دیگر در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار دارند.

ممکن است بپرسید آیا واقعا این به هنر مربوط است؟ تحلیل‌های آماری نشان می‌دهند که حتی با در نظر گرفتن عوامل ژنتیکی، محیط خانواده و تجربه‌های کودکی، اثر هنر همچنان برقرار است.

فواید هنر فقط روانی نیستند. کودکان خردسال که موسیقی می‌آموزند، مهارت‌های اجتماعی بهتری پیدا می‌کنند. نوجوانانی که در گروه‌های موسیقی، رقص یا روزنامه مدرسه فعالند، کمتر درگیر رفتارهای ضد اجتماعی می‌شوند. بزرگسالان مسن‌تر که به رویدادهای فرهنگی می‌روند، ۳۲ درصد کمتر در معرض تنهایی در ۱۰ سال بعد قرار دارند.

بررسی داده‌های تقریبا ۱۰۰ هزار نفر در ۱۶ کشور مختلف نشان می‌دهد که داشتن سرگرمی‌هایی مثل باغبانی، شیرینی‌پزی، خیاطی و یادداشت‌برداری با سلامت بهتر مرتبط است. تعادل بهتر، کاهش درد، خواب بهتر، حفظ طولانی‌تر حافظه، کاهش ضعف بدنی و حتی کاهش ریسک برخی بیماری‌ها مانند دیابت، از جمله مزایای هنر هستند. مطالعات نشان می‌دهند اثر هنر تقریبا مشابه اثر ورزش و رفتارهای بهداشتی شناخته‌شده است.

چندین تحقیق نیز نشان داده‌اند افرادی که بیشتر کتاب می‌خوانند، موسیقی می‌نوازند و به رویدادهای هنری می‌روند، طول عمر بیشتری نسبت به کسانی که در هنر مشارکت ندارند، دارند.

منبع: ایسنا