با وجود بودن چارچوب‌ها و سیاست‌های اعلام‌شده درباره محتوای تبلیغاتی، در روزهای اخیر و هم‌زمان با آغاز برخی ناآرامی‌ها، نمونه‌هایی از تبلیغات رسمی در تلگرام مشاهده شده که به‌روشنی می‌توان آن‌ها را ذیل همین ممنوعیت‌ها طبقه‌بندی کرد، اما در عمل بدون هیچ‌گونه محدودیت یا مداخله‌ای منتشر شده‌اند.

تجربه تلگرام و همچنین گوگل‌ادز نشان می‌دهد که مسئله به یک ویدئو یا یک کمپین خاص محدود نیست، بلکه با سازوکاری ساختاری و منسجم در حوزه تبلیغات مواجه هستیم؛ سازوکاری که امکان تکرار چنین اتفاق‌هایی را بدون مسئولیت‌پذیری واقعی فراهم می‌کند.

در چنین شرایطی، فضای مجازی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حکمرانی قانونمند، شفاف و مبتنی بر منافع عمومی است؛ حکمرانی‌ای که در آن مسئولیت‌ها و حدود اختیارات پلتفرم‌ها به‌طور دقیق مشخص شود، حقوق کاربران، مدیران کانال‌ها و جامعه مورد صیانت قرار گیرد، امکان نظارت مستقیم و اعمال قانون بر اساس قوانین کشور وجود داشته باشد و پاسخ‌گویی واقعی از سوی پلتفرم‌ها مطالبه شود. در این چارچوب، تبلیغات و محتوا نباید به ابزاری برای تحمیل پیام‌ها، شعارها یا جهت‌گیری‌های خاص به مخاطبان تبدیل شود.