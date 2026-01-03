باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در بازی‌های برگزار شده دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال مازندران، شهدای رستمکلا میزبانش هیرکانی کلاردشت را شکست داد و جوانان قلعه سر نکا به تساوی خانگی مقابل شاهین کلاردشت بسنده کرد.

شهدای رستمکلا با نتیجه ۳ بر ۱ برابر هیرکانی کلاردشت در سالن ورزشی بعثت این شهر پیروز شد و گام بلندی برای صعود به دیدار فینال برداشت.

جوان قلعه سر نکا هم هرچه تلاش کرد نتوانست به نتیجه‌ای بهتر از تساوی ۱-۱ در سالن ورزشی سردار طوسی نکا دست یابد.

بازی برگشت شهدای رستمکلا با هیرکانی کلاردشت و شاهین کلاردشت با جوانان قلعه سر نکا، عصر روز جمعه ۱۹ دی ماه در سالن‌های ورزشی امام رضا (ع) رستمکلا و بعثت کلاردشت برگزار می‌شود تا تکلیف تیم‌های صعود کننده به دیدار فینال مسابقات لیگ برتر فوتسال بزرگسالان باشگاه‌های مازندران مشخص شود.