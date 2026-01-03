باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: گزارشی مبنی بر گرفتار شدن چندین خودرو در برف و کولاک شدید در مسیر منطقه لبد از توابع بازفت دریافت شد. بلافاصله تیم عملیاتی هلالاحمر شهرستان کوهرنگ به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: نیروهای امدادی پس از حضور در محل حادثه، ۲۲ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی کردند و به ۸۰ نفر حادثهدیده نیز خدمات امدادی را ارائه دادند.
طاهری اضافه کرد: این حادثه هیچگونه مصدوم و فوتی در پی نداشت. در جریان این عملیات، ۲۰ بسته مواد غذایی ۲۴ ساعته و ۲ تخته پتو بین افراد گرفتار شده توزیع شد. این عملیات با بهکارگیری یک دستگاه آمبولانس، یک نفر پرسنل و دو نفر نجاتگر انجام گرفت.