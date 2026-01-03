دولت ونزئلا ضمن محکومیت شدید تجاوز نظامی آمریکا به خاک این کشور، اعلام کرد که «تمام کشور باید برای شکست این تجاوز امپریالیستی بسیج شود.»

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت ونزوئلا روز شنبه و در بیانیهای اعلام کرد «جمهوری بولیواری ونزوئلا تجاوز نظامی آمریکا علیه خاک و جمعیت ونزوئلا در مناطق غیرنظامی و نظامی شهرهای کاراکاس و میراندا، آراگوآ و لا گوایرا را در برابر جامعه بینالمللی رد، محکوم و تقبیح میکند.»
در ادامه این بیانیه که توسط «ایوان خیل» وزیر خارجه ونزوئلا منتشر شده، آمده است: «این اقدام نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد، به ویژه مواد ۱ و ۲ آن است که احترام به حاکمیت، برابری قانونی دولتها و ممنوعیت استفاده از زور را تضمین میکند. چنین تجاوزی صلح و ثبات بینالمللی، به ویژه در آمریکای لاتین و کارائیب را تهدید میکند و جان میلیونها نفر را در معرض خطر جدی قرار میدهد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف این حمله چیزی جز تصرف منابع استراتژیک ونزوئلا به ویژه نفت و مواد معدنی آن و تلاش برای تضعیف اجباری استقلال سیاسی این کشور نیست. آنها موفق نخواهند شد. پس از بیش از ۲۰۰ سال استقلال ونزوئلا، مردم و دولت مشروع این کشور همچنان در دفاع از حاکمیت و حق مسلم تعیین سرنوشت خود ثابت قدم هستند. تلاش برای تحمیل یک جنگ استعماری برای نابودی شکل جمهوری دولت و تحمیل تغییر رژیم، در اتحاد با الیگارشی فاشیستی، مانند تمام تلاشهای قبلی شکست خواهد خورد.»
دولت ونزوئلا تصریح کرده است: «از سال ۱۸۱۱، ونزوئلا با امپراتوریها روبرو شده و آنها را شکست داده است. هنگامی که در سال ۱۹۰۲ قدرتهای خارجی سواحل ما را بمباران کردند، رئیس جمهور "سیپریانو کاسترو" اعلام کرد که گستاخ بیگانه، خاک مقدس میهن را بیحرمت کرده است. امروز، با خلقوخوی بولیوار، میراندا و آزادیخواهان ما، مردم ونزوئلا دوباره برای دفاع از استقلال خود در برابر تجاوز امپریالیستی قیام میکنند.»
کاراکاس از همه نیروهای اجتماعی و سیاسی ونزوئلا خواسته که «برنامههای بسیج عمومی را فعال کرده و این حمله امپریالیستی را محکوم کنند. مردم ونزوئلا و نیروهای مسلح ملی بولیواری، در اتحاد کامل مردمی-نظامی-پلیسی، برای تضمین حاکمیت و صلح مستقر شدهاند. همزمان، دیپلماسی صلح بولیواری شکایات مربوطه را به شورای امنیت سازمان ملل، دبیرکل آن سازمان، جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (سلاک) و جنبش عدم تعهد ارائه خواهد داد و خواستار محکومیت و پاسخگویی دولت ایالات متحده خواهد شد.»
دولت ونزوئلا اعلام کرده «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا دستور داده که تمام برنامههای دفاع ملی در زمان و شرایط مناسب و با رعایت دقیق مفاد قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا اجرا شوند.
مادورو همچنین فرمان اعلام وضعیت اضطراری خارجی در سراسر کشور، برای حفاظت از حقوق مردم، عملکرد کامل نهادهای جمهوری و آغاز فوری مبارزه مسلحانه را امضا و دستور اجرای آن را صادر کرده است.
دولت ونزوئلا اعلام کرده که «تمام کشور باید برای شکست این تجاوز امپریالیستی بسیج شود.»
رئیس جمهور ونزوئلا همچنین دستور استقرار فوری فرماندهی دفاع یکپارچه ملت و نهادهای حاکم بر دفاع یکپارچه در تمام ایالتها و شهرداریهای کشور را صادر کرده است.
در این بیانیه تاکید شده که ونزوئلا، در انطباق کامل با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع مشروع برای محافظت از مردم، قلمرو و استقلال خود را محفوظ میدارد و از مردم و دولتهای آمریکای لاتین، کارائیب و جهان خواسته تا با همبستگی فعال علیه این تجاوز امپریالیستی بسیج شوند.
در پایان این بیانیه آمده است: همانطور که «هوگو چاوز» رئیس جمهور فقید ونزوئلا گفته بود: «در هر شرایطی از مشکلات جدید، هر چقدر هم که بزرگ باشند، واکنش همه میهن پرستان، وحدت، مبارزه، نبرد و پیروزی است.»
