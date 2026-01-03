طبق بررسی‌های صورت گرفته عرضه بنزین ویژه وارداتی توسط بورس انرژی نشان میدهد، اطلاعیه عرضه جدید تغییر کرده و قیمت ۶۹۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر به همان قیمت قبلی یعنی ۶۵۸۰۰ بازگشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-طبق بررسی‌های صورت گرفته عرضه بنزین ویژه وارداتی توسط بورس انرژی نشان میدهد، اطلاعیه عرضه جدید تغییر کرده و قیمت ۶۹۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر به همان قیمت قبلی یعنی ۶۵۸۰۰ بازگشته است. 

البته حجم عرضه نیز حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و حداکثر خرید نیز کاهش و حداقل خرید افزایش داشته است. تاریخ عرضه برای روز یکشنبه ۱۴ دی ماه قید شده است.

براساس این گزارش از ۴دی ماه عرضه بنزین سوپر در ۵ نقطه تهران با قیمت لیتری ۸۳ هزار و۷۰۰ به متقاضیان عرضه شد که از چند روز گذشته هم عرضه بنزین سوپر در استان اصفهان هم آغاز شده است.

طبق اطلاعیه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تعداد پنج خودروی سوخت‌رسان سیار مستقر در محل‌های مشخص آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان است. 

کنترل‌های کمی و کیفی در فرآیند عرضه بنزین وارداتی فوق با مسئولیت توزیع‌کننده و توسط شرکت‌های ذی‌صلاح مورد تائید طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد شرکت توزیع‌کننده انجام می‌شود.

خودرو‌های سوخت‌رسان سیار فعال در این طرح با رنگ بدنه سبز و برچسب E+۹۵ قابل شناسایی هستند.

United States of America
ناشناس
۲۰:۳۱ ۱۳ دی ۱۴۰۴
مردم یک مرحله در عدم استقبال از این سوخت پیروز شدن و اگر همچنان تمایلی به استفاده از این سوخت نشان ندهند مطمئن باشند که بزودی بساط زانت از این سوخت از بین میرود و مانند سایر فراوردهها بصورت عادی در پمپ بنزینها ارائه خواهد شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۱۳ دی ۱۴۰۴
این بنزین برای ثروتمندان است مردم عادی نمیزنن ، پس تا میتونید گرون بدید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۳ دی ۱۴۰۴
برا ۱۰۰۰ تومن
