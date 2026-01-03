برخی رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی با وجود نقد‌های خود، به «محبوبیت» و «کاریزما» شهید سلیمانی نزد ایرانی‌ها و افکار عمومی منطقه اذعان کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محبوبیت» و «نبوغ» شهید سردار قاسم سلیمانی حتی رسانه‌های غربی را هم به اعتراف واداشته است. این رسانه‌ها در میان تلاششان برای مخدوش کردن تصویر واقعی شهید سلیمانی، اذعان کرده‌اند که او برای مردم ایران و حتی مردم منطقه، یک «قهرمان» بود.
 
«سلیمانی مردی آرام و کاریزماتیک است، یک نابغه راهبردی و یک فرمانده تاکتیکی.» این نظر ژنرال بازنشسته مارک هرتلینگ، تحلیلگر ارشد نظامی شبکه سی.ان.ان در مورد شهید سلیمانی است. این ژنرال تأکید کرده که همین ویژگی‌ها دشمنان شهید سلیمانی را به وحشت و اضطراب انداخته بود.سیزدهم دی‌ماه هر سال، یادآور خاطره‌ای بسیار تلخ برای مردم ایران است؛ یادآور جمعه‌ای سیاه در سال ۱۳۹۸ که با خبر شهادت یکی از بزرگ‌ترین سرداران ایران‌زمین، سردار قاسم سلیمانی آغاز شد. بیش از پنج سال از شهادت این شهید می‌گذرد اما داغ او همچنان برای مردم ایران تازه است؛ داغی که با شهادت سید حسن نصرالله و شماری از فرماندهان ایران در جنگ ۱۲ روزه صدچندان زنده شده است.
 
شهید سلیمانی فرماندهی نیروی قدس سپاه را برعهده داشت و از جمله تأثیرگذارترین افراد در مبارزه با داعش به شمار می‌رفت. او از اعضای مهم محور مقاومت و از طراحان اصلی مأموریت‌های مبارزه با داعش بود؛ فرماندهی که بارها برای ترور او اقدام کرده بودند اما هر بار به در بسته خورده بودند. نیروهای تروریستی آمریکا با همکاری اسرائیل پس از چندین بار تلاش، در نهایت به ناچار به حملات پهپادی متوسل شدند. سردار حاج قاسم سلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد، در حالی‌که به همراه ابومهدی المهندس از رهبران حشدالشعبی عراق و چند تن دیگر از افراد نزدیک به او در خودرویی در حرکت بود، هدف حمله موشکی پهپادهای آمریکایی قرار گرفت و به شهادت رسید. این اتفاق در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و با دستور مستقیم او انجام شد. مقامات آمریکایی بارها از این تصمیم خود دفاع کرده‌اند.
 

سلیمانی یک سلبریتی بود

شهید سلیمانی از نظر اندیشکده شورای آتلانتیک، به مانند یک «سلبریتی» در میان مردم ایران، محبوب و مشهور بود.این اندیشکده به نظرسنجی مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیتی دانشگاه مریلند (CISSM) اشاره می‌کند که براساس آن، محبوبیت شهید سلیمانی در ژانویهٔ ۲۰۱۶ به ۷۳ درصد رسیده بود. این رقم چندین ماه بعد تا دسامبر ۲۰۱۶ به ۷۴ درصد افزایش یافته بود.
 
این اندیشکده در مقاله‌ای پیش از شهادت سردار سلیمانی نوشته که سردار سلیمانی از جمله محبوب‌ترین چهره‌ها در ایران است. شورای آتلانتیک تأکید کرده که مردم ایران شهید سلیمانی را «قهرمانی ملی و فداکار» می‌دانند که علیه دشمنان ایران می‌جنگد.این اندیشکده تصریح کرده که برای مردم ایران، سلیمانی قهرمانی است که با داعش می‌جنگد، از اماکن مقدس محافظت می‌کند و منافع ایران را در منطقه حفظ می‌کند.شورای آتلانتیک به عدم دخالت شهید سلیمانی در سیاست‌های داخلی ایران نیز اشاره و تأکید کرده که این فرمانده تمرکز خود را بر انجام وظایفش در خارج از ایران گذاشته بود. این اندیشکده نوشته که سردار سلیمانی برای مردم ایران، «سربازی کاریزماتیک اما متواضع» است. شورای آتلانتیک در ادامه به رفتار «پدرانه» شهید سلیمانی و توصیه‌های ایشان به جوانان هم اشاره کرده است.
 
الجزیره هم به شهرت شهید سلیمانی در داخل و خارج ایران اشاره و تأکید کرده که او در نبردهای سوریه و عراق و همچنین گسترش نفوذ ایران در غرب آسیا، «نقشی کلیدی» ایفا می‌کرد. این رسانه تصریح کرده که نیروی قدس سپاه تحت رهبری شهید سلیمانی، «به‌طور چشمگیری توانمندی‌های خود را گسترش داد و به نیرویی با نفوذ قابل‌توجه در عرصه‌های اطلاعاتی، مالی و سیاسی فراتر از مرزهای ایران تبدیل شد.»
 
رسانه آمریکایی ان‌بی‌سی هم به «قدرتمند بودن» شهید سلیمانی اشاره و تأکید کرده که براساس گزارش American Enterprise Institute در سال ۲۰۱۱، این فرمانده به عنوان یک «قهرمان جنگ» و «وطن‌دوست» شناخته می‌شد.
 

پسر کشاورزی که دنیا را تکان داد

بسیاری از رسانه‌های غربی به گذشته شهید سلیمانی و سرعت بالای پیشرفت این شهید اشاره کرده‌اند.گاردین تأکید کرده که این شهید، با تکیه بر «هوش» و «شجاعت»، توانست پله‌پله بالا برود و به یکی از «قدرتمندترین» افراد در ایران تبدیل شود.این روزنامه انگلیسی نوشته که شهید سلیمانی به دنبال ساختن، شکل‌دادن و تقویت یک محور نفوذ شیعی در سراسر غرب آسیا بود تا از ایران در برابر دشمنان محافظت و دفاع کند.
 
حضور هزاران نفری مردم ایران در مراسم تشییع شهید سلیمانی از جمله دیگر مواردی است که مورد توجه رسانه‌های غربی قرار گرفته است. مردم حاضر در مراسم تشییع شهید سلیمانی تنها در تهران، ۷ میلیون نفر برآورد شده است. در سایر شهرهای ایران به‌ویژه کرمان هم هزاران نفر در مراسم تشییع این قهرمان خود شرکت کردند.
 
منبع: فارس
