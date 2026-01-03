باشگاه خبرنگاران جوان - محبوبیت» و «نبوغ» شهید سردار قاسم سلیمانی حتی رسانه‌های غربی را هم به اعتراف واداشته است. این رسانه‌ها در میان تلاششان برای مخدوش کردن تصویر واقعی شهید سلیمانی، اذعان کرده‌اند که او برای مردم ایران و حتی مردم منطقه، یک «قهرمان» بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محبوبیت» و «نبوغ» شهید سردار قاسم سلیمانی حتی رسانه‌های غربی را هم به اعتراف واداشته است. این رسانه‌ها در میان تلاششان برای مخدوش کردن تصویر واقعی شهید سلیمانی، اذعان کرده‌اند که او برای مردم ایران و حتی مردم منطقه، یک «قهرمان» بود.

«سلیمانی مردی آرام و کاریزماتیک است، یک نابغه راهبردی و یک فرمانده تاکتیکی.» این نظر ژنرال بازنشسته مارک هرتلینگ، تحلیلگر ارشد نظامی شبکه سی.ان.ان در مورد شهید سلیمانی است. این ژنرال تأکید کرده که همین ویژگی‌ها دشمنان شهید سلیمانی را به وحشت و اضطراب انداخته بود. سیزدهم دی‌ماه هر سال، یادآور خاطره‌ای بسیار تلخ برای مردم ایران است؛ یادآور جمعه‌ای سیاه در سال ۱۳۹۸ که با خبر شهادت یکی از بزرگ‌ترین سرداران ایران‌زمین، سردار قاسم سلیمانی آغاز شد. بیش از پنج سال از شهادت این شهید می‌گذرد اما داغ او همچنان برای مردم ایران تازه است؛ داغی که با شهادت سید حسن نصرالله و شماری از فرماندهان ایران در جنگ ۱۲ روزه صدچندان زنده شده است.