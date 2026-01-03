شهروندخبرنگار ما فیلمی از اجرای دکلمه زیبای دانش آموز بخش ناغان روستای جغدان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تقویم کشورمان، روز‌هایی وجود دارد که بهانه‌ای هستند برای یادآوری ارزش انسان‌هایی که باید ارزش و منزلت آنها را قدر بدانیم و بخاطر این نعمت بزرگ الهی قدردان و قدرشناس آنها باشیم. ولادت مولی متقیان امام علی (ع) و روز پدر یکی ازهمین روز‌های فرخنده و با ارزشی است که به ما یادآوری می‌کند تا قدردان پدرانی باشیم که با تلاش، صبوری وعشق، مسیر زندگی فرزندانشان را هموار می‌کنند.
به همین مناسبت دانش آموز روستای جغدان از توابع بخش ناغان از روستای چهارمحال و بختیاری با اجرای دکلمه زیبایی این روز فرخنده را گرامی داشت.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هاشمی - چهارمحال و بختیاری 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، ولادت امام علی(ع) ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
قم در سالروز ولادت مولی متقیان غرق در جشن و سرور شد + فیلم و عکس
شادمانی قمی‌ها در آستانه سالروز ولادت امام علی (ع) + عکس
شهروندخبرنگار قم؛
حال و هوای حرم حضرت معصومه (س) در ایام میلاد مولا علی (ع)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در محله گورت اصفهان
آخرین اخبار
گزارش تصویری از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در محله گورت اصفهان
گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد قم
پخت کیک ۱۸ متری در بندر ماهشهر به مناسبت ولادت امام علی (ع)
جشن و سرور اهالی روستای ملوند عشق آباد در سالروز میلاد امام علی (ع)
اجرای دکلمه دانش آموز روستای جغدان به مناسبت روز پدر + فیلم
مراسم اعتکاف دانش آموزان متوسطه دوم در نهاوند + فیلم
حال و هوای کاشمر در شب میلاد امام علی (ع) + فیلم
بارش برف اهر را سفیدپوش کرد + فیلم
آئین اعتکاف دانش آموزی شهر انابد در سالروز ولادت امام علی (ع) + فیلم و عکس
گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت ولادت امام علی(ع) و سردار سلیمانی در شیراز