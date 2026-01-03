باشگاه خبرنگاران جوان - در تقویم کشورمان، روزهایی وجود دارد که بهانهای هستند برای یادآوری ارزش انسانهایی که باید ارزش و منزلت آنها را قدر بدانیم و بخاطر این نعمت بزرگ الهی قدردان و قدرشناس آنها باشیم. ولادت مولی متقیان امام علی (ع) و روز پدر یکی ازهمین روزهای فرخنده و با ارزشی است که به ما یادآوری میکند تا قدردان پدرانی باشیم که با تلاش، صبوری وعشق، مسیر زندگی فرزندانشان را هموار میکنند.
به همین مناسبت دانش آموز روستای جغدان از توابع بخش ناغان از روستای چهارمحال و بختیاری با اجرای دکلمه زیبایی این روز فرخنده را گرامی داشت.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: هاشمی - چهارمحال و بختیاری
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.