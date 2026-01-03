ترافیک در جاده‌های شمال هم اکنون سنگین بوده و این محور‌ها با بارش برف و باران همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترافیک خودروها در محور‌های هراز، کندوان و آزادراه تهران شمال امروز شنبه ۱۳ دی سنگین است.

بر اساس گزارش محور‌های شمالی اکنون با بارش برف و باران همراه است.

تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع می‌باشد.

رانندگان برای تردد در محور‌های کوهستانی حتما تجهیزات زمستانه از جمله زنجیر چرخ، چراغ مه شکن، پتو، غذای گرم و سوخت به اندازه کافی به همراه داشته باشند.

سایت WWW.۱۴۱.IR و نرم افزار تلفن همراه ۱۴۱ نیز همه اطلاعات لازم را در اختیار کاربران جاده‌ای قرار می‌دهد.

منبع:مرکز مدیریت راه‌های مازندران

