باشگاه خبرنگاران جوان - ترافیک خودروها در محورهای هراز، کندوان و آزادراه تهران شمال امروز شنبه ۱۳ دی سنگین است.
بر اساس گزارش محورهای شمالی اکنون با بارش برف و باران همراه است.
تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع میباشد.
رانندگان برای تردد در محورهای کوهستانی حتما تجهیزات زمستانه از جمله زنجیر چرخ، چراغ مه شکن، پتو، غذای گرم و سوخت به اندازه کافی به همراه داشته باشند.
سایت WWW.۱۴۱.IR و نرم افزار تلفن همراه ۱۴۱ نیز همه اطلاعات لازم را در اختیار کاربران جادهای قرار میدهد.
منبع:مرکز مدیریت راههای مازندران