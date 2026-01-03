باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده – حسین نگهدار سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: مازندران با پرداخت ۱۷۳ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۲۴ بهره‌بردار، جایگاه خود را در میان استان‌های برتر کشور در حوزه حمایت از پرواربندی دام تثبیت کرده است. این اقدام با هدف توسعه پایدار دامپروری، افزایش تولید گوشت قرمز و تقویت امنیت غذایی استان انجام شده است.

او افزود: مازندران با عملکردی مطلوب در حوزه معرفی و پرداخت تسهیلات پرواربندی دام، در جمع ۱۰ استان برتر کشور قرار گرفته است.

نگهدار گفت: این موفقیت حاصل تلاش هماهنگ و مستمر ستاد سازمان، مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و همکاری نزدیک با بانک کشاورزی است.

او افزود: پرداخت این تسهیلات نقش مؤثری در توانمندسازی دامداران و پروارکنندگان استان داشته و به توسعه و حفظ واحد‌های پرواربندی، افزایش راندمان تولید گوشت، کمک به ثبات قیمت‌ها در بازار، افزایش عرضه داخلی و اشتغال‌زایی پایدار در مناطق روستایی و عشایری منجر شده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه گفت: تسهیلات پرواربندی دام با هدف پوشش هزینه‌های سرمایه در گردش، خرید نهاده‌های دامی و خرید دام پرواری به دامداران واجد شرایط پرداخت می‌شود.

او افزود: این دستاورد گامی مهم در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی و دامپروری استان و نمادی از خدمت‌رسانی مؤثر به جامعه زحمت‌کش دامداران مازندرانی است.